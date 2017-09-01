"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 EYLÜL 2017 CUMA - YIL: 48

''Müslümanlara yapılan zulüm karşısında da BM üzerine düşen sorumluluğu yapamamıştır"

01 Eylül 2017, Cuma 12:07
CHP Milletvekili Deniz Baykal: "(Arakan'da Müslümanlara yapılan saldırılar) Birleşmiş Milletler'in bu konuda gerekli bir duyarlılık sergilemekten uzak olduğuna bir kez daha tanık olduk." dedi.

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Arakan'da Müslümanlara yapılan saldırılarla ilgili Birleşmiş Milletler'in (BM) gerekli duyarlılığı sergilemediğini belirterek, "BM'nin sergilediği tavrı daha önce de Bosna'da yaşanan olaylarda gördük. Bosna'daki Müslümanlara yapılan zulüm karşısında da BM üzerine düşen sorumluluğu yapamamıştır." dedi.

Baykal, bayram namazını Antalya'da Tekeli Mehmet Paşa Camisi'nde kıldı. Cami çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Baykal, tüm Müslümanların ve vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Bugün bütün dünyada yaklaşık 1,5 milyar Müslümanın en önemli ibadetlerinden birini gerçekleştirdiğini kaydeden Baykal, bunun muazzam bir olay olduğunu, değerini, kıymetini bilmek gerektiğini söyledi.

Bayramlardan bir anlamda ibret çıkarmak gerektiğini de ifade eden Baykal, "O açıdan baktığımız zaman gördüğümüz manzara şu, ne yazık ki İslamiyet, tarihinin en acılı dönemlerinden birisini yaşıyor. İslamiyet'in maruz kaldığı sorunlar, sıkıntılar hem İslamiyet'in dışından kaynaklanıyor hem de maalesef içinden kaynaklanıyor. Yani İslam dışı dünyanın İslam'ı doğru anlamak konusunda bir gayrete ihtiyacı olduğu açıktır." ifadesini kullandı.

Arakan'da Müslümanlara yapılan saldırılar

Tarihin derinliklerinden kaynanan dinler arası çatışma tablosunun hala atlatılamadığını ifade eden Baykal, şunları söyledi:

"Şimdi son zamanlarda buna bir de İslamiyet'in karşısına Budizm'in de bir şekilde ortaya çıkmaya başladığını görüyoruz. Yani Güney Asya'da, Myanmar'da, Arakan'da, hem Budistlerin hem de devletin Müslümanlara karşı kabul edilemez bir baskı kampanyası, sindirme, yok etme ve sürme çabasını sürdürdüklerini görüyoruz. Yani İslamiyet Güney Asya'da da ciddi bir tehdide maruz bırakılıyor. Bu tehdidin arkasında başka bir inancın, Budizm'in bulunduğunu görmek ayrıca üzüntü verici. Dinlerin insani değil siyasi araçla kullanıldığına hep tanık olduk. Tarih boyunca her inanç sistemi her din maalesef siyasi amaçla kullanılmıştır. Şimdi öyle anlaşılıyor ki Güney Asya'da da İslamiyet'i dışlama politikası sürdürülmek isteniyor. Tabii Myanmar'da yaşanan bu olumsuzluk karşısında Güneydoğu Asya'da İslam devletlerinin, Bangladeş'in, Pakistan'ın çok daha sahiplenici bir tutum içinde olmasını beklerdik ama bir anlamda onların da kendi kaderlerine yalnız bırakıldıkları görünüyor. Türkiye Müslümanlığının bize yakışan bir Müslümanlık olduğunu görüyoruz ama bunun gelişmeleri kontrol etmeye yetmediğini görüyoruz. Birleşmiş Milletlerin bu konuda gerekli bir duyarlılık sergilemekten uzak olduğuna bir kez daha tanık olduk. BM'nin sergilediği tavrı daha önce de Bosna'da yaşanan olaylarda gördük. Bosna'daki Müslümanlara yapılan zulüm karşısında da BM üzerine düşen sorumluluğu yapamamıştır."

AA

Etiketler: kurban bayramı
Okunma Sayısı: 165
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    185. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ARNO Sözcüsü: Bu suçlar insanlığa karşı işlenen suçlar, savaş suçlarıdır

    2 bin 900 metrede bayramlaşma...

    İslam dünyasında Kurban Bayramı: Dualarda, Arakan, Filistin ve Suriye var

    İç savaş 7. yılında: Bir buruk bayram da Suriye'de...

    Dünya nüfusunun 3'te 1'inden fazlasını iki ülke oluşturuyor

    Zübeyir Gündüzalp'ten irade terbiyesi ile ilgili prensipler

    Risale-i Nur'daki Lâhikalar neden haber veriyor?

    ''Zulme rıza göstermek de zulümdür"

    Bayram namazı hutbesinde önemli vurgular...

    ''Bu başlı başına skandaldır''

    Endonezya'da milyonlar bayram namazını kıldı

    ABD Dışişleri Bakanı Tillerson: Bayramınız kutlu, Haccınız kabul olsun

    Gazetemizde bayram namazı kılındı

    Avustralya’daki 600 bin Müslüman camilere akın etti

    ABD'den zulme devam eden Myanmar'a 'Arakan' uyarısı

    Bayram tatilinin 6 günlük çok acı bilançosu!

    “Bedelli”nin dünü, bugünü, yarını...

    Arafat’tan Arakan'a dua

    Kılıçdaroğlu: Yüzleşmemiz gereken bir gerçek var ki...

    Salınan korku sebebiyle iş bulamıyoruz

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    “Bedelli”nin dünü, bugünü, yarını...
    Mağdur Kürsüsü

    Salınan korku sebebiyle iş bulamıyoruz
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bayramınız mübarek olsun
    Ahmet BATTAL

    Ben Diyanet İşleri Başkanı olsaydım (2)
    Genel

    ''Zulme rıza göstermek de zulümdür"
    Genel

    Bu zulmü kınamak yetmez
    Şükrü BULUT

    Ümitli olmak ve sevinmek için o kadar şey var ki
    Süleyman KÖSMENE

    Arakan’da gözyaşlı bayram
    Genel

    ''Bu başlı başına skandaldır''
    Genel

    Kılıçdaroğlu: Yüzleşmemiz gereken bir gerçek var ki...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.