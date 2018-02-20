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2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Mustafa Destici'den 'Cumhur' yorumu: Hayırlı olsun

20 Şubat 2018, Salı 14:59
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti MHP ittifakının adının "Cumhur" olduğunu açıklaması ile ilgili, "Hayırlı olsun. Tabi ben başından beri bu ittifakın yanında olduğumuzu, doğru bulduğumuzu, Türkiye açısından da gerekli olduğunu hep ifade ettim" yorumunda bulundu.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti. SP Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Görüşme sonrası Destici ve Karamollaoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

KARAMOLLAOĞLU VE DESTİCİ'DEN AÇIKLAMA

Karamollaoğlu, Destici ve beraberindeki heyet ile bir görüşme yaptıklarını söyleyerek, "Gerek uyum yasaları ile ilgili gerek ülkemizin geleceği ile ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Ben kendilerine bu ziyaretten dolayı teşekkür ediyorum" diyerek başka soru almayacağını söyledi.

Çok samimi ve güzel bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydeden Destici ise, "Daha önce kendilerini bizleri ziyaret etmişlerdi, uyum yasaları çerçevesinde hazırladıkları taslağı bizimle paylaşmışlardı. Bir kere daha bunları istişare etme, son gelinen noktayı değerlendirme imkanı bulduk. Tabi sadece uyum yasaları veya ittifak çalışmaları değil aynı zamanda Türkiye biliyorsunuz çok önemli bir süreçten geçiyor. Özellikle Afrin Operasyonu, Suriye'nin kuzeyinde yaşananlar. Bunları da konuşma fırsatı bulduk" dedi.

Destici, bir gazetecinin AK Parti ile MHP arasındaki ittifakı hatırlatıp, "Oyu düşük partilerinde milletvekili listesine aday sokabileceği şeklinde bir formül konuşuluyor, siz bu formülü nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, "Onları konuşacağız, görüşeceğiz" diye cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti MHP ittifakının adının "Cumhur" olduğunu açıklamasının hatırlatılması üzerine Destici, şöyle konuştu:

"Hayırlı olsun diyoruz, ne diyelim yani. Olana hayırlı olsun deriz. Tabi ben başından beri bu ittifakın yanında olduğumuzu, doğru bulduğumuzu, Türkiye açısından da gerekli olduğunu hep ifade ettim. İnşallah dediğim gibi doğru bir şekilde bütün milli manevi yerli olanları kucaklayacak bir şekilde tamamlanır diye ümit ediyoruz."

DHA

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  • g@L!p

    20.2.2018 23:55:22

    Kalkta bir bak başkan emanetin kimlerin elinde...

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