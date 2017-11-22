Mustafa Sarıgül siyasete dönüyor

2019 yerel seçimlerinde yeniden aday olacağını açıklayan İstanbul Şişli Belediyesi eski Başkanı Mustafa Sarıgül, "Yurttaşlarımız bizi nerede görmek isterse ben o noktada onlara hizmet etmek istiyorum" diye konuştu.

Van depreminin ardından Şişli Belediye Başkanı olarak kente Şişli Öğretmenevi'ni yaptıran Mustafa Sarıgül, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle kente gitti. Binanın son halini görmek için Şişli Öğretmenler evine giden Sarıgül ve beraberindekileri, İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükrullah Yavuzer, Van- Şişli Öğretmenevi Müdürü Sinan Aldemir ve öğretmenler karşıladı. Sarıgül, 2019 yerel seçimlerinde tekrar aday olacağını açıklarken, nereden aday olacağına ilişkin, şöyle konuştu: "Seçimlerde yurttaşlarımızın takdiri ne olur, beni nerede görmek isterlerse orada olurum. Yıllardan beri siyasi çalışmaların içerisindeyim. Hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden bütün çalışmalarıma özen gösterdim. Bugünden sonra da nereye gideceğimizin kararını bizim yaptığımız çalışmalar ve yurttaşlarımızın takdir duygusu gösterir. Yurttaşlarımız bizi nerede görmek isterse o noktada onlara hizmet etmek istiyorum. İnşallah sandıktan ilk çıkar çıkmaz ilk ziyaretimi de Van'a yapacağım. Neden Van'a yapacağım, birçok eser kazandırdım ülkemizin birçok noktasına. Ama Van, Şişli Öğretmenevi bu eserlerimin içerisinde en çok keyif aldığım baş tacı olarak düşündüğüm bir eserimiz.'' DHA

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