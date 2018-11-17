Müteahhit bitiremezse banka bitirecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, müteahhitlere yönelik yapılan düzenlemeyle “tamamlama sigortası” veya “teminat” şartı getirildiğini belirterek, müteahhitlerin inşaatı tamamlayamadığı yerde banka ya da sigorta firmasının bunu yapacağını bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, müteahhitlere yönelik yapılan düzenlemeyle “tamamlama sigortası” veya “teminat” şartı getirildiğini belirterek, müteahhitlerin inşaatı tamamlayamadığı yerde banka ya da sigorta firmasının bunu yapacağını bildirdi. Kurum, 24 TV’de katıldığı canlı yayında, Türkiye’de yaklaşık 450- 500 bin müteahhit olduğunu belirterek, düzenlemeyle müteahhitlerin yeterliliklerine göre 9 sınıfa ayrılacağını vurguladı. Kentsel dönüşümde bazı müteahhit firmaların mali sorun yaşayıp çalışmalarını durdurduğunda vatandaşların mağduriyet yaşadığını hatırlatan Kurum, “Müteahhit bu işi yapabileceğine ilişkin gidecek bankadan veya sigorta firmasından ‘Ben buraya tamamlama sigortası yaptırmak istiyorum’ diyecek. Bu düzenlemelerle birlikte biz sahada kentsel dönüşümde vatandaşımızın mağduriyetinin önüne geçmiş olacağız” dedi.

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