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1 NİSAN 2018 PAZAR - YIL: 49

''Ne acıdır ki 61 yıldır 'Kahrolsun İsrail' diye slogan atıyoruz''

01 Nisan 2018, Pazar 10:44
Anadolu Gençlik Derneği üyesi bir grup, Gazze'de yaşanan olayları Levent'te bulunan İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto etti.

Anadolu Gençlik Derneği İstanbul şubesi Gazze'de yaşanan olayları protesto etmek ve Filistinlilere destek vermek amacıyla bir protesto eylemi düzenledi. Levent'te bulunan İsrail Başkonsolosluğu önünde akşam 22.00'de toplanan kalabalık "Mazlumlar ayağa kalkmadıkça zalimler diz çökmez" pankartı açtı. Eyleme, Anadolu Gençlik Derneği İstanbul İl Başkanı Ali Uğurbulut, Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim ile çok sayıda Saadet Partili ve AGD üyesi katıldı.

 "FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZE DESTEK OLMAK İÇİN BURADA TOPLANDIK"

Sık sık 'Katil İsrail' sloganı atan grup adına Anadolu Gençlik Derneği İstanbul İl Başkanı Ali Uğurbulut bir açıklama yaptı. Uğurbulut, "Her yıl düzenlenen 'Geri dönüş, toprağa dönüş' olarak icra edilen Gazze'deki program münasebetiyle  İsrail, Gazze'deki kardeşlerimizin üzerine hunharca ateş etmek suretiyle 16 kardeşimizi şehit etmiş, yüzlerce kardeşimiz yaralı durumdadır. Bu olayı protesto etmek ve Filistinli kardeşlerimize destek olmak maksadıyla burada toplandık" dedi.

SAADET PARTİSİ İL BAŞKANI SEVİM DE EYLEME DESTEK VERDİ

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim ise, "Bu akşam burada maalesef acı bir gerçeği bir kere daha idrak etmek için bir araya gelmiş, bulunuyoruz. Ne acıdır ki 61 yıldır 'Kahrolsun İsrail' diye slogan atıyoruz. Ama her geçen gün İsrail büyüyor, güçleniyor. Bunun bir tek sebebi var. Bizim İslam dünyası olarak İsrail'i güçlü görmemiz. İsrail'in arkasındaki ABD'yi güçlü görmemiz.  İsrail'in güçlü görünmesine vesile oluyor" dedi.

İSRAİL BAYRAĞI YAKTILAR

Yapılan açıklamaların ardından dua edildi. Öte yandan gruptakilerden bazıları yanlarında getirdikleri İsrail bayrağını ateşe verdi.

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DHA

Etiketler: filistin, israil zulmü, protesto
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