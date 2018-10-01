"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 EKİM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

'O da olumlu bakıyor'

01 Ekim 2018, Pazartesi 16:23
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulunda yaptığı yeni yasama yılı açılış konuşmasının ardından, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

Erdoğan, Genel Kurulda, 27. Dönem 2. Yasama Yılı açılış konuşmasını yaptıktan sonra, Genel Kurul Başkanlık Divanı odasına geçti. 

Başkan Erdoğan, burada TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27'nci Dönem 2'nci Yasama Yılı'nın açılış konuşmasını yapmak üzere geldiği TBMM'den ayrılırken, gazetecilerin sorusunu cevapladı. 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yerel seçimlerde ittifak yapılması konusunda bir görüşme olup olmadığı sorusuna ilişkin Erdoğan, "Bakalım önümüzdeki günlerde. Sayın Başkan ile zaten konuştuk. O da olumlu bakıyor." diye konuştu.

AA

Etiketler: erdoğan, bahçeli, yıldırım, ittifak, seçim, akp, mhp
Okunma Sayısı: 395
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'İkinci Dünya Savaşı atmosferi de etkiledi'

    İsrail ''çocuk haklarını çiğneyen devlet'' olarak tanınsın çağrısı

    SNHR: Suriye'de 2018'de 6 binden fazla sivil öldürüldü

    Kilosu 30 bin liradan satılıyor

    Öğretmenlere bedelli askerliği erteleme imkanı

    'O da olumlu bakıyor'

    Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu

    Rusya, Suriye'de 6 bin 239 sivili öldürdü

    CHP'li Kocaoğlu: Yerel seçimlerde aday olmayacağım

    Yeni yasama yılı tartışmalarla açılıyor

    'Türkiye'de yapıların yüzde 85'i yangın riski taşıyor'

    Irak meclisi, cumhurbaşkanını belirleyecek

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan diaspora açıklaması

    Endonezya'da depremde ölenler toplu halde defnedilecek

    Yunanistan'dan Makedonya referandumu açıklaması

    Çin, ABD ile yapacağı güvenlik zirvesini iptal etti

    BOTAŞ'tan doğalgaza yeni zam

    İran, Suriye'deki IŞİD hedeflerine füze fırlattı

    Keyfîliklerle Meclis'te mücadele edeceğiz

    'Suriye'de 112 Rus askeri öldü'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Mevlid okuttuk diye gözaltına alındık
    Yeni Asya'dan Size

    Medrese-i Yusufiye Seti
    Genel

    Keyfîliklerle Meclis'te mücadele edeceğiz
    Faruk ÇAKIR

    Değirmenciden adalet dersi
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Doğru yerde durup yanlış yapanlar
    Genel

    Yeni Asya hukuk ve ahlâka dayalı bir demokrasiyi savunuyor
    İnci Karaman

    Dünya Çocuk Günü (1 Ekim)
    Genel

    Siyaset, kitapla öğrenci arasına giremesin
    Sebahattin YAŞAR

    Nerede kaybediyoruz?
    Genel

    En güzel köy olmaya aday

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.