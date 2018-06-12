CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Geçen gün Danıştay'a tayin ettiği hakim kalktı bir tweet attı. Muharrem İnce'yi eleştirdi. Sen hakim misin yoksa o partinin kadın kolları il başkanı mısın? O hakimin derhal o görevden istifa etmesi lazım" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci bölge KOBİ buluşması gerçekleştirdi. Şişli'de bulunan Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen buluşmaya CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı.

Burada bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, “Emin olun 16 yıldır ülkeyi yönetenler Türkiye'nin geleceği ile ilgili hiçbir şey söylemiyorlar. Dikkat buyurunuz; ülkeyi 16 yıldır yöneten kişi ekonomi konusunu hiç konuşmuyor. Neden ekonomi konusunda konuşmuyor? Sorun kıraathane açmak değildir arkadaşlar. İşsizler ordusunu bir yere toplamak değildir sorun. Sorun işsize işi nasıl bulacağımızdır. Sorun kıraathane açmak değil, soru fabrika açmaktır, istihdam yaratmaktır, sorun budur. Merak ediyorum, dikkatle izliyorum, acaba bizim bilmediğimiz bir konuda bir gelecek vaadi var mı?" dedi.

“GELECEĞİ DÜŞÜNMEK ZORUNDAYIZ"

Kılıçdaroğlu, “Bırakın yakın tarihi kendi dönemini bile sağlıklı değerlendiremeyen bir kişinin Türkiye'nin yönetimine gelmesi, Türkiye açısında ciddi sorunlar doğurur. Yakın tarihi, kendi dönemini bile daha doğru dürüst tahlil edemeyen ve o dönemde dahi ne yaptığını, ne olduğunu bilemeyen, geçmiş dönemlerde yapılanları, kendi döneminde yapılmış gibi topluma sunan bir insandan bu memlekete hayır gelmez. Bunu herkesin bilmesi lazım. Hepimizin oturup düşünmesi lazım. Sorun karşılıklı slogan atma, birbirimizi alkışlama sorunu değil. Yapalım bunu tamam, eyvallah. Sorun geleceği düşünmek. Geleceği düşünmek zorundayız" diye konuştu.

“DEVLETLE VATANDAŞ ARASINDAKİ İLİŞKİ TEMELDEN SARSILMIŞTIR"

“Kaç sefer af kanunu çıktı? 10 kez mi? 15 kez mi? Kaç sefer çıktı?" diyen Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

Niye af kanunu çıkar? Vatandaş vergisini, sigortasını ödeyemiyor, onun için af kanunu çıkıyor. Peki faizsiz mi bu ertelemeler? Hayır, daha yüksek faizlerle erteleniyor. Bir süre sonra şantaja dönüşüyor. Vergisini zamanında ödeyen kişi, 'ben ödedim zaten vergimi, yeniden yapılandırmaya gerek yok' diyor. Açıyor vergi dairesi müdürü telefon, 'matrahı yükselteceksin, yükseltmezsen vergi memurlarını göndereceğim' diyor. Olmaz, yanlıştır bunlar. Şantaja döndüğü andan itibaren, devletle vatandaş arasındaki güven ilişkisi temelden sarsılır. Bugün geldiğimiz nokta budur. Devletle vatandaş arasındaki ilişki temelden sarsılmıştır"

“HEPİMİZE DÜŞEN BİR GÖREV VAR; SANDIĞA GİDERKEN DÜŞÜNMEK"

Kemal Kılıçdaroğlu, “Af çıkarıyorlar bekledikleri olmuyor, bir daha af çıkarıyorlar bekledikleri olmuyor. Neden? Artık yönetemiyorlar. Bu ülkenin yorgun insanlara değil, genç, dinamik, aktif, çalışkan, ülkesini düşünen yöneticilere ihtiyacı var. Çok açık ve net söylüyorum; Sayın Muharrem İnce, genç, dinamik, enerjik ve bir öğretmen. Her şeyden çok daha önemlisi bir öğretmen. Binlerce çocuğumuzu yetiştirdi. Bu kişi diyor ki, 'ben Türkiye'yi yönetmek istiyorum, kararlılıkla yönetmek istiyorum, bu ülkenin çıkarları için yönetmek istiyorum'. 'Özel bir ajandam yok' diyor. Bu ülkenin geleceği için bu ülkenin sağlıklı yönetilmesi lazım. Buna karar vermemiz lazım. Eğer bunu yapabilirsek çok önemli bir başarıyı sağlamış olacağız. Hepimize düşen bir görev var; sandığa giderken düşünmek" dedi.

“ARTIK YÖNÜNÜZÜ DEĞİŞTİRECEK, GERÇEĞİ GÖRECEKSİNİZ"

Kılıçdaroğlu, "esnaf bakanlığı" kuracaklarını, Anayasada esnafı koruyucu tedbirlerin alınmasının gerektiği maddesinin bulunduğunu belirterek, “Hangi tedbirleri aldı? Zincir mağazalarla, şehir merkezlerinde kurulan AVM'lerle mi koruma tedbiri aldı? Mevcut siyasal iktidar, esnafı gözden çıkarmış durumda. Onlara göre esnafın ömrü bitti, esnafa gerek yok. Bütün ülkelerde esnaf vardır ve korunur. 'Şimdi esnafı bitirme zamanı' diye çıktılar ortaya, 15 yılda geldiğimiz nokta bu. 'Hem şikayet ediyoruz hem oy veriyoruz derseniz' boşuna şikayet etmeyin zaten sonunuzu getirecek. 'Sonumuz gelmesin. Bizler de çalışmak, üretmek istiyoruz.' diyorsanız, artık yönünüzü değiştirecek, gerçeği göreceksiniz. Bu gerçekten yola çıkarak hareket edeceksiniz. Bunları yapamazsak sonuç alamayız. Sizin çıkarınız memleketin çıkarı demektir. Dükkanı kapatıp işsiz kaldığınızda, kim sizin sorunlarınızla ilgilenecek? Sosyal devlet işsize iş bulmak, esnafı, çiftçiyi, üreteni korumaktır"

"BİR PARTİNİN GENEL BAŞKANI TARAFSIZ OLUR MU?"

Kılıçdaroğlu, “Cumhurbaşkanının tarafsız olmak ve 81 milyonu kucaklamak zorundadır. Bu taahhütte bulunan bir kişi var: Sayın Muharrem İnce. Benim yakamda 6 oklu rozet var, ben bir partinin genel başkanıyım. Bunu takmak benim hakkım. Ben CHP'liyim. Ama Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adayı olduğu göğsündeki 6 oklu gün rozeti çıkardı. Ben de ona Türk bayrağı rozetini taktım. 'Sen artık 81 milyonun cumhurbaşkanı adayısın' dedim. Cumhurbaşkanı neden tarafsız olmak zorundadır? Anayasa diyor ki 'Cumhurbaşkanı seçildikten sonra gelir, Meclis'te tarafsız olacağına dair yemin eder. Bir partinin genel başkanı tarafsız olur mu? Ben tarafsız olabilir miyim? Ben partinin genel başkanıyım" diye konuştu.

“HAKİMLİK GÖREVİNDEN DERHAL İSTİFA ETMESİ LAZIM"

Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanını tarafsızlığı ilkesinin anayasaya konulduğunu ifade ederek şunları kaydetti: Nedeni şudur; Çünkü cumhurbaşkanı mahkemeye hakim tayin edecek. Bir partinin genel başkanı mahkemeye hakim tayin ederse orada yargı yoktur. Geçen gün bir partinin genel başkanının Danıştay'a tayin ettiği hakim, kalktı bir tweet attı, Muharrem İnce'yi eleştirdi. Sen hakim misin yoksa o partinin kadın kolları il başkanı mısın? Kimsin sen? O hakimin derhal o görevden istifa etmesi lazım. Ahlakı varsa, hakimlik mesleğine saygı duyuyorsa, tarafsızlığın temel kural olduğuna inanıyorsa, hakimlik görevinden derhal istifa etmesi lazım. Aksi halde Danıştay'da kara bir leke olarak kalacaktır. O bir hakim değil, bir partinin militanı hakimlik yapamaz."

“NORMALDE O HAKİMİN DERHAL DANIŞTAY'DAN ATILMASI LAZIM"

Kılıçdaroğlu, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in döneminde Türkiye Barolar Birliği Başkanının Anayasa Mahkemesi üyeliğine atandığını hatırlatarak, “Kendisi şunu söyledi, 'Ben CHP üyesiyim, Anayasa Mahkemesi üyeliğine gidemem. Benim siyasi kimliğim ortaya çıkmıştır. Ben oraya gidersem, Anayasa Mahkemesi'ni zedelerim. Anayasa Mahkemesi eleştiriye muhatap olur. Ben Anayasa Mahkemesi üyesi olmayacağım.' Gitmedi. Şimdi partinin il, ilçe başkanlığında görev yapan avukatlar hakim olarak atanıyor. Adalet çöktü. Normalde o hakimin derhal Danıştay'dan atılması lazım" diye konuştu.