"O şarkıyı kullanmak istedik; korktular, vermediler''

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şişli Hilton Bomonti Otel'de sanatçılarla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, bir bölümü basına kapalı olan toplantıda, sanatçıların sorularını yanıtladı.

Sanatın topluma aydınlık getirdiğini belirten Kılıçdaroğlu, sanatçıların baskıyı kabul etmediğini ve her zaman özgür olması gerektiğini söyledi.

Sanata ve sanatçıya değer verilmesi halinde ülkenin kalkınabileceğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bizim ülkemizde bir sanatçı aykırı bir düşünceyi dile getirdiği zaman, devletin bütün aygıtlarıyla üstüne yürüdüğünü, hatta bir köşede aç ve susuz kalsın, onu ölüme mahkum edelim şeklinde bir dava güdüldüğünü görüyoruz. Bu hepimizi derinden etkiliyor ve doğru değil. Bunun önünde hep birlikte durmak zorundayız. Sanata ve sanatçıya demokrasinin her aşamasında destek vermek zorundayız. Sanatın 7 dalına destek vermemiz gerekir." diye konuştu

Kemal Kılıçdaroğlu, sanatçılardan mutlaka 16 Nisan'da sandığa gitmelerini ve oylarını kullanmalarını, arkadaşlarını, komşularını ve yakınlarını da ikna ederek sandığa götürmelerini istedi.

"Halkın demokrasiye bağlılığı dünyaya ilan edilmiş olacak"

CHP'nin "alanlara çıkmadığı" eleştirisine yanıt veren Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Olağanüstü çaba harcayarak, çok sayıda çevre ile bir araya gelip, onların bize soru sormasını ve bu sorulara yanıt vermek istiyoruz. Lafımızı, sözümüzü bizden uzakta olan insanlara anlatmak istiyoruz. Bütün çabamız bunun üzerine kurulmuş durumda. Hepimizin bunu anlatması lazım. Toplumun her kesimine, bu düşüncelerin aktarılması lazım. 'Hayır' çıkması, hayırlı olacak. Hayırın çıkması halinde, herkes yerinde kalacak. Cumhurbaşkanı, Başbakan, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve bürokrasi yerinde kalacak ve böylelikle halkın demokrasiye bağlılığı dünyaya ilan edilmiş olacak."

"Bunun partiyle alakası yok"

Toplantıda gündeme gelen konulara değinen Kılıçdaroğlu, "15 Temmuz darbe girişiminin kontrollü bir darbe girişimi olduğu... Oldu tabii, bunu bilmeyen var mı Allah aşkına, bilmeyen mi var yani bunu? Defalarca bizim grup başkan vekilleri bunu dile getirdi, biz dile getirdik, bütün bunların hepsi söylendi ama önümüzdeki süreçte 15 Temmuz darbe girişiminin siyasi ayağının ortaya çıkması lazım. Bunun siyasi ayağının ortaya çıkması, parlamentoda kurulan darbe komisyonunun çalışması engellendiği için çıkmadı. Belli bürokratların gelip ifade vermesi, açıklama yapması gerekiyordu. Onlar engellendi." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, 16 Nisan'daki halk oylamasında sandıklara sahip çıkacaklarını vurgulayarak, partililer ve gönüllüler sayesinde bunu yapacaklarını dile getirdi.

Kılıçdaroğlu, "Ben bu ülkenin bütün sağduyulu insanlarına güveniyorum hangi partiden olursa olsun. Adalet ve Kalkınma Partili, MHP'li vatandaşlarla oturup konuşuyoruz. Bunun partiyle alakası yok ki. Bu bir demokrasi sorunu. Anlatıldığı zaman ikna oluyor, 'doğru haklısınz' diyor. 18 madde, binlerce madde olsa anlatmakta sorun yaşardık. Topu topu 18 madde ve bunun 7-8 maddesi sorun zaten." değerlendirmesini yaptı.

"Şarkıyı besteleyeni de sahibini de kınadım"

Kılıçdaroğlu, "Evet çıkarsa bahar havası ne kadar olur?" şeklindeki soru üzerine "Bahar havası hiç olmayacak evet çıkarsa. Direkt yani bu işin şeyi yok. Çıkmayacağı için rahatlıkla oturabilirsiniz. Hayır çıkacak." yanıtını verdi.

"Baba bir masal anlat bana" şarkısını kullanmak istediklerini ancak şarkının bestecisinin buna izin vermediğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "O şarkıyı kullanmak istedik. Korktular, vermediler. O nedenle şarkıyı besteleyeni de sahibini de kınadım. Asla onlara da sanatçı demiyorum. Kimse kusura bakmasın." ifadelerini kullandı.

"Sandığa gidip oyunuzu kullanırsanız bizim için yeterli"

Bütün sandıklara sahip çıkacaklarını aktaran Kılıçdaroğlu, "Yeter ki sandığa gidelim. Dolayısıyla 'hani gidip oy da kullansam evet çıkacak' biraz kendimiz yaratıyoruz. Biraz bizim okumuşlar yaratıyorlar" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, sandıkları korumak için bir "gönüllü ordusu" oluştuğunu kaydederek, "Onlarla beraber hareket ediyoruz. Zaten evet ve hayır... İki seçenekli öyle hile yapmak çok kolay bir şey değil. Sandıkta bekleyen arkadaşlarımız sonuna kadar bekleyecekler. Bu referandumda endişelenmeyin. Bu referandumda sadece sandığa gidin. Gidin sandıkları koruyun da demiyorum, korumak bize ait. Biz koruyacağız. Sandığa gidip oyunuzu kullanırsanız bizim için yeterli. Ne kadar çok kişiyi sandığa götürürseniz o kadar da memnun oluruz. Bütün belediye başkanlarımız sandığa gidemeyen bütün engelli yurttaşlarımızı taşıyacaklar. Araçlar tahsis edildi, bütün telefonlar... Bunlara göre hepsi ayarlandı. Hepsini sandığa taşıyacaklar. Oylarını kullanacaklar sonra evlerine geri götürecekler. Bu konuda son derece kararlıyız." diye konuştu.