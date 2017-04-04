O sözlere Kılıçdaroğlu’ndan tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt’un “Ulan sizi İzmir’e kadar kovalamazsak anamızdan emdiğimiz süt helâl olmasın. İzmir’den denize dökeriz” sözlerine “Önce dilimize hakim olacağız. Diline hakim olamayan, memleketi iyi yönetemez. Millî iradenin üzerinde hiçbir güç yoktur. Öyle ‘Asarım, keserim, denize dökerim’ bunlarla olmaz” tepkisini gösterdi.

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