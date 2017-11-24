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24 KASIM 2017 CUMA - YIL: 48

"Öğretmenlerimizin tamamı yoksulluk sınırının altına aylık alıyor"

24 Kasım 2017, Cuma 14:30
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Her 24 Kasım'da toplanırız, okulları ziyaret ederiz, öğretmenlere ve öğrencilere güzel laflar ederiz; bir de bugün her öğretmene birer maaş ikramiye verelim" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü'nde okul açılışına katıldı. Açılışta konuşan Kılıçdaroğlu, "Eğitim alanında çok sorunumuz var. Bu sorunları gidermek elbette hepimizin ortak görevi. Çocuklar bizim çocuklarımız. O çocukların en güzel okullarda, en  iyi öğretmenler tarafından yetiştirilmesi hepimizin ortak arzusu. İsteriz çocuklarımız dünyayı daha iyi görsünler, daha iyi tasınlar, daha iyi okullarda okusunlar, dünyayı sorgulasınlar ve Türkiye'yi geleceğe hazırlasınlar. En büyük arzumuz budur" dedi. 

"GÜZEL BİR YASA ÇIKARALIM"

Kılıçdaroğlu, "Eğer öğretmen hayatımızın ortak aktörü ise ve herkesin ortak öznesiyse bu ortak özneye uygun bir yasa çıkarmak lazım. Yani bir öğretmenler meslek yasasının çıkması lazım. Öğretmenler için bağımsız güzel bir yasa çıkarmalıyız. Öğretmenlik mesleğini diğer mesleklerden ayrı tutmalıyız" diye konuştu. 

"DOĞRU DÜRÜST AYLIK VERELİM"

"Öğretmenlerimizin tamamı yoksulluk sınırının altına aylık alıyor" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Özel bir yasa çıkarıp ve bütün öğretmenlere yoksulluk sınırının üstünde bir aylık verelim, gelin diyorum hep birlikte buna evet diyelim. Emin olun parlamentoda hiç kimse buna hayır demez. Öğretmen bizim öğretmenimiz, çocuğu emanet ediyoruz. Maaşı öğretmene vermeyeceğiz de kime vereceğiz. Oturalım doğru dürüst bir aylık verelim. Öğretmene kesinlikle üç bin 600 ek gösterge hakkını da verelim. Ayrıca her 24 Kasım'da toplanırız, okulları ziyaret ederiz, öğretmenlere ve öğrencilere güzel laflar ederiz; bir de bugün her öğretmene birer maaş ikramiye verelim. Niye vermiyoruz? 24 Kasım öğretmenler günü onun da mutlu olmasını sağlayalım" ifadesini kullandı. 

DHA

Etiketler: kemal kılıçdaroğlu
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  • halil

    24.11.2017 14:47:16

    Yoksulluk sınırı 5000. en az bu kadar olmalı. ama kendini geliştiren, kitaba para verebilen öğretmen istiyorsak 6000 en az.

Risale-i Nur Külliyatı

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