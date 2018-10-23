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23 EKİM 2018 SALI - YIL: 49

'Öğretmenlik Meslek Kanunu' çıkarılacak

23 Ekim 2018, Salı 14:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek dönemde Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarılacağını, öğretmenleri teşvik edecek tedbirler alınacağını, sözleşmeli öğretmenlik süresinin 4 yıla indirileceğini açıkladı.

''Ortaöğretimdeki ders çeşitliliğinin yarıya yakın azaltılması lazım''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyon Belgesi Toplantısı'na katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "2023 eğitim öğretim vizyonu ile eğitimde hedeflediğimiz seviyeye inşallah çıkacağımıza inanıyorum." dedi.

Dershaneler hacıyatmaz misali ayakta kaldı

Dershanelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Her seferinde birtakım eller devreye girdi ve dershanelerin hacıyatmaz misali ayakta kalmaya devam ettiğini gördük. Dershanelerin üzerine kararlı bir şekilde gittiğimizde işin ucu darbe girişimine vardı. Hükümete geldiğimizde milletimize verdiğimiz söz gereği eğitim sistemimizi dershanelere ihtiyaç duymayacak hale getirmeye çalıştık. O zaman arkadaşlarıma 'Dershaneler varsa okullar niye var, bir an önce bu dershaneleri bizim tasfiye etmemiz gerekir ve her şeyi bizim okullarımızda halletmemiz gerekir' dedim. Ne yazık ki bu başarılamadı, geç başarıldı. Onun için de bu zaman kaybıyla FETÖ'ye yılda 1 milyar, 2 milyar lira para kazandırdı."

Yeni bir dönemin başlayacağına işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ne yaptıysak, hangi tedbiri aldıysak, hangi sistemi devreye soktuysak istediğimiz neticeyi o zamanlar elde edemedik, şimdi ediyoruz. Devletimiz için tehdide, velilerimiz için de gerçekten büyük bir yüke dönüşen bu defteri tamamen kapatmadan rahat yüzü göremeyeceğimizden de emin olunuz. Farklı isimler, görüntüler ve kamuflajlar altında bu paralel eğitim sistemi varlığını sürdürüyor. Vizyon belgemizde yer alan öğretmen standardından okullar arasındaki eğitim öğretim farkının kapatılmasına kadar bir dizi düzenleme hayata geçtiğinde bu sorunu gerçekçi şekilde çözmüş olacağız."

Öğretmenlik Meslek Kanunu ve öğretmenlere teşvik geliyor

Erdoğan, gelecek dönemde Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarılacağını bildirdi.

Her Öğretmenlerin birer kahraman olduğuna dikkati çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim gözümüzde sayıları 920 bini bulan öğretmenlerimiz, bayrağımızın dalgalandığı her yerde fedakarca görev yapan birer kahramandır. Geri kalmış bölgelerde görev yapan öğretmenlerimizi teşvik edecek birtakım tedbirler alınacak."

Sözleşmeli öğretmenlik yeniden düzenlenecek

Erdoğan, sözleşmeli öğretmenliğe ilişkin, "Sözleşmeli öğretmenliği yeniden düzenliyoruz. 4 artı 2 olmak üzere toplam 6 yıl olan sözleşme süresini 3 artı 1 toplam 4 yıla indiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Pedogojik formasyon şartı kalkıyor

Öğretmenliğe kabulde uygulanan pedagojik formasyon şartını kaldıracaklarını açıklayan Erdoğan, "Artık bu eğitimi Bakanlığımız verecek." dedi.

"Anaokulu eğitimi zorunlu hale gelecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, anaokulu eğitimini gerekli altyapıyı oluşturduktan sonra zorunlu hale getireceklerini bildirdi.

Erdoğan, "Bakanlığın en üst yöneticilerden okul müdürlerine kadar tüm yönetimi dış müdahalelere kapalı bir şekilde çalışır hale getireceğiz." diye konuştu.

"Hedefimiz velileri yükten kurtarmak"

"Hedefimiz, velilerimizi yardımcı kaynak, soru bankası, özel ders, etüt ve benzeri tüm yüklerden kurtarmaktır." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Okullarımıza ilave destekler vererek okul yöneticilerimiz ve öğretmenlerimiz ile velilerimizi karşı karşıya getiren uygulamaları da ortadan kaldıracağız. Milletime sesleniyorum, lütfen çocuklarınızı merdiven altına, haftasonu kurslarına, vesaire buralara teslim etmeyin."

2023 Eğitim Vizyonu Belgesi'nin neticelerinin her yıl kademe kademe alınacağına dikkati çeken Erdoğan, "İnşallah 2023'te de yüzde 100 sonuca ulaşmış olacağız." dedi.

 

 

AA

Etiketler: erdoğan, öğretmenler
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