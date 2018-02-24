OHAL’de seçim zihinlerde tereddüt oluşturur

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün partilerinden aday gösterileceği yönündeki iddialarla ilgili, “Spekülasyonlar çok. Bizde şartları sağlayacak herkes aday olabilir. Şu anda biz adayımızı belirlemedik” dedi.

SP Lideri Temel Karamollaoğlu, Karabük’ün Safranbolu ilçesinde partisi tarafından bir otelde düzenlenen, ‘Türkiye’nin meseleleri ve çözüm yolları’ konferansına katıldı. Konferansın ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Karamollaoğlu, seçim döneminde en önemli hususlardan birisinin seçim güvenliği olduğunu belirterek, “Olağanüstü halde seçime gitmek daima insanların zihninde tereddütler oluşturur. Biz bunun da izale edilmesinin faydalı olacağını düşünüyoruz. Seçime giderken de şu anda bir ittifak değil, biz kendi adayımızı koyacağımızı deklare etmiştik. Zaten cumhurbaşkanlığı için, diğer partiler de aday gösterebilirler. Eğer birinci turda netice alınamazsa ikinci turda en çok oy alan kazanacak.

Yüzde 10 barajının kalkması daha doğru olurdu

Karamollaoğlu, şu açıklamada bulundu: “Şu anda biz adayımızı belirlemedik. Bu konuyu da ne başkanlık divanımızda ne genel idare kurulumuzda ne de il başkanları toplantılarımızda gündeme hiç getirmedik. Bunun zamanının erken olduğunun kanaatindeyiz. Biz sadece 100 bin imzayı, daha doğrusu 300 ile 500 bin arasında bir imzayı toparlayabilmek için komisyonlar kuruyoruz. Çalışmalara başladık. İnşallah cumhurbaşkanı seçimleriyle ilgili karar alındığında çok kısa bir zamanda bu adayı belirleyeceğiz.” Seçim barajıyla ilgili yöneltilen bir soruyu ise SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, şöyle yanıtladı: “Yüzde 10 barajı çok yüksek bir rakam. Evet ittifaklar kuruldu. Yüzde 10 barajı daha rahat aşılabilecek ama tamamen kalkması daha mantıklı, daha doğru olurdu kanaatindeyiz.”