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11 ARALIK 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

'OHAL'den mutluyuz' diyecek kimse olamaz

11 Aralık 2017, Pazartesi 11:51
3. çeyrek büyüme verilerini değerlendiren Ekonomi Bakanı Zeybekci, yıl sonu itibariyle yüzde 7 civarında büyümenin sürpriz olmayacağını söyledi. OHAL'e de değinen Zeybekci, 'OHAL'den mutluyuz' diyecek kimsenin olamayacağını, Türkiye'deki algısının negatif olduğunu bildiklerini ifade etti.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, büyüme verisinin tam istedikleri gibi geldiğini belirterek, "Bu büyüme planlanarak, bilerek yapılan bir büyümedir. Verdiğimiz desteklerin, yatırımlarla ilgili politikaların başarılı bir sonucudur" diye konuştu.

Bloomberg HT Ekonomi Koordinatörü Gökhan Şen'in sorularını yanıtlayan Bakan Zeybekci, "Yıl sonu itibariyle yüzde 6.7-6.8 civarında büyümeyi yakalayacağımızı tahmin ediyoruz. Hatta yüzde 7 civarında bir büyüme bizim için sürpriz olmacaktır" ifadesini kullandı.

Zeybekci'nin açıklamaları şöyle:

Dünyada büyümeyle ilgili trend, dış ticaretimiz bizi destekler durumda. Gelecek sene yatırımlar ve ihracat büyümemize destek vermeye devam edecek. İhracatla ilgili de yıl sonu beklentilerimiz oldukça iyi.

'GÜMRÜK BİRLİĞİ'NİN GÜNCELLENMESİNE KARŞI ÇIKMAK ALMANYA'NIN MENFAATLERİNE AYKIRI'

Gümrük Birliği'nde Almanya'nın net olmayan bir tavrı var. Hükümet kurulduktan sonra herşeyin olumluya dönmesi gerektiğine inanıyorum. Dış ticaretimizin yüzde 43'ünü AB ile yapıyoruz. Bu sene sonu itibariyle 160 milyar dolarlık dış ticaret hacmi yakalayacağız, en büyük ortağımız da Almanya. Dolayısıyla Gümrük Birliği'nin güncellenemsi her iki tarafa da artı sağlayacak. Almanya bundan en çok yararlanan ülke olacak. Bunun güncellenmesine karşı çıkmak Almanya'nın menfaatlerine aykırı.

'OHAL'DEN MUTLUYUZ DİYECEK KİMSE OLAMAZ'

OHAL'in gereklilikleri hâlâ devam ediyor. Türkiye çevresel anlamda bakınca terör örgütlerinin hedefinde bir ülkedir. FETÖ'nün de Türkiye'yle ilgili emellerinin bittiğini söylemek mümkün değil.

OHAL'den mutluyuz diyecek kimse olamaz. OHAL'in Türkiye'deki algısının negatif olduğunu bilen bir hükümetiz. Bir an önce inşallah negatif algıdan kurtulmamız gerekiyor.

Önümüzdeki dönemde doğrudan yabancı sermaye girişlerinde 20 milyar dolarlara yaklaştığımızı göreceğiz.

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  • demir can

    11.12.2017 12:17:15

    eeeeeeeeOHAL İ kaldırsanıza o zaman. ALLAH zalimlerden çok acı hesap soracak

Risale-i Nur Külliyatı

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