OHAL'e 3 ay daha devam

Türkiye'de OHAL'in üç ay daha uzatılmasını öngören Başbakanlık Tezkeresi gece saatlerinde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının 19 Ocak Perşembe günü itibarıyla üç ay daha uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda AKP ve MHP'nin desteğiyle kabul edildi.

Başbakan Binali Yıldırım dün partisinin grup toplantısında, OHAL'in uzatılmasına ilişkin tezkerenin bu hafta meclisin gündemine gelmesinin planlandığını açıklamıştı. İkinci uygulamayla birlikte OHAL 19 Nisan'a kadar uzatılmış olacak.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Henüz FETÖ'nün devletten arındırılması sonlandırılmamıştır. FETÖ'nün ve bütün terör örgütlerinin devletin içinden arındırılmasını sağlayana kadar OHAL uygulamasına ihtiyacımız var" dedi.

Muhalefetten tepki

OHAL'in uzatılmasına ilişkin olarak Twitter hesabından açıklama yapan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Şakırözer, "Türkiye'nin önceliği OHAL değil, demokrasi ve hukuk devletidir" dedi.

