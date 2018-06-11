Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından bazı bölümler:

OHAL'in kaldırılması

Erdoğan, "24 Haziran'dan sonra biz OHAL'e şöyle bir neşter vurabiliriz ama herhangi bir sıkıntı olduğu anda da OHAL tekrar getirilebilir." dedi.

Özelleştirmeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Özelleştirmeler) Yani biz zarar eden kamu kurumlarını asla tutamayız, tutmamalıyız." şeklinde konuştu.

Zeytin Dalı Harekatı

Erdoğan, "Şu anda 4 bin 600'ü aşkın Afrin'de etkisiz hale getirdiğimiz terörist var. Halkımızı rahatsız eden ne kadar terörist varsa, son teröriste kadar, biz bu işin üzerine gideceğiz." dedi.

İnce'nin açıklamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çıkmış bir tanesi diyor ki 'Külliye'yi üniversitelere vereceğim, Çankaya'yı zaten kullanmayacağım.' Bu çok çirkin bir popülizm. Havada karada kaparlar da öyle bir şey olsa, olmayacak zaten... Öyle bir şey söyle ki millet bunu makul karşılasın." şeklinde değerlendirerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Siz Muharrem'in söylediklerine bakmayın, anlamaz bu işlerden. Sen kalkıp Selo, Selo, Selo, onların bağırması çağırması altında miting yapıyorsun, biz öyle bir mitingi yapmıyoruz, ona da ihtiyacımız yok."

MHP'den isimlerin kabinede yer alıp almayacağı konusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Burada ehliyet, liyakattir aslolan ve bu ehliyet liyakatle tabii parlamento sayısı nasıl oluşacak bu önemli. Bu sayı oluştuktan sonra, duruma göre değerlendirmesi yapılır. Yani MHP'ye gönül vermiş arkadaşlardan da istifade edilir. Yani buna göre bir değerlendirmeyle bizim burada ehliyet ve liyakate bakarak, güçlü isimlerle güçlü bir kabineyi kurmak gerekir." dedi.

"Yeri geldiğinde gerekli şekliyle S400'leri kullanacağız"

S400'leri alıp ambara koyacak halimiz yok diyen Erdoğan, "Yeri geldiğinde gerekli şekliyle S400'leri kullanacağız. Bu savunma sistemlerini kullanmayacağız da ne yapacağız? Yine ABD'nin eline mi bakacağız?" şeklinde konuştu.

Kandil operasyonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir gece ansızın gelebiliriz, bir gece ansızın vurabiliriz." dedi.

Avusturya'da 7 caminin kapatılması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avusturya'da 7 tane caminin kapatılmasından bahsediliyor. Bu ahlaksızlığın daniskası." dedi.