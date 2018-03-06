OHAL’in bir an önce kaldırılmasını istiyoruz

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Seçimle ilgili getirilen adaletsizliklerin hepsine itiraz ediyoruz. Ayrıca KHK ile getirilen propaganda eşitsizliği noktasındaki düzenlemenin de bir an önce kaldırılması lazım” dedi.

HDP Genel Merkezi’ndeki görüşmenin ardından açıklama yapan Özel, AKP ve MHP tarafından hazırlanan seçim ittifakına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifi üzerine siyasi partilere yaptıkları ziyaretleri HDP ile sürdüklerini söyledi. Özel, şu ifadelere yer verdi: “CHP olarak paketle ilgili endişelerimizi beş ana başlıkta özetledik. Paketin içinde mülki idare amirlerinin yetkilerini genişleten ve uygulamaya dair belirsizlik yaratan düzenlemeler var. Oy verme günü oy pusulalarına müdahaleyi mümkün kılan düzenlemeler var. Oy verme işleminde yapılan hatalar ya da kasıtlar sonucunda ortaya çıkan durumu cezasız kılan ve bu oyları geçerli kılan düzenlemeler var. Sandık kurulu ve sandık alanına ilişkin yapılan düzenlemeler. Sandıkların güven içinde, kişilerin kendisini baskı altında hissetmeden, özgürce oy kullanmalarını engelleyecek birtakım düzenlemeleri barındırıyor. Yurttaşların özgür iradeleriyle kullanacakları oyun adil bir şekilde sayım ve dökümünün yapılmasına engel olan düzenlemeler var.” Özel, OHAL’in bir an önce kaldırılmasını isteyerek, “Seçimle ilgili getirilen adaletsizliklerin hepsine itiraz ediyoruz. Ayrıca KHK ile getirilen propaganda eşitsizliği noktasındaki düzenlemenin de bir an önce kaldırılması lâzım” görüşlerine yer verdi.