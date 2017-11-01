"OHAL'in kaldırılması lazım" diyen TÜSİAD Başkanı'na tepki gösterdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olağanüstü halin (OHAL) kaldırılması gerektiğini belirten Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Erol Bilecik'e "Ya peki ben burada ne iş yapıyorum, neciyim ben" diyerek tepki gösterdi.

Soylu, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde bugün başlayan 3. Turizm Şurası'nda, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un moderatörlüğünde gerçekleştirilen Bakanlar Oturumu'nda konuştu. 'TURİZMCİ ADINA AHKAM KESEBİLME YETENEĞİNE SAHİP DEĞİLİM' OHAL'in kaldırılması gerektiğini söyleyen Bilecik'e tepki gösteren Soylu, şunları söyledi: "Bizim de bu ülkeyi yöneten insanlar olarak etrafımızda gelişen olaylar konusunda morale ihtiyacımız olduğunu ifade etmek isterim. Şunu çok net söyleyeyim. TÜSİAD, Türkiye'nin önemli bir kuruluşudur. TÜSİAD Başkanı çıktı bir açıklama yaptı. 'Olağanüstü halin kaldırılması lazım.' dedi. Ya peki ben burada ne iş yapıyorum, neciyim ben. Turizmi turizmciye soruyoruz, ayakkabı sektörünü de ayakkabıcıya soruyoruz. Mesele reel, rasyonel bakmaktır. Kim işin içindeyse ona ait değerlendirmeyi ortaya koyalım. Turizmci adama ahkam kesebilme kabiliyetine sahip değilim ki. Ben siyasetçiyim, siyaset yapabilirim ama reel sektörün siyaset yapma kabiliyetleri en alt düzeyde olmalıdır, ideolojik bakmamalıdır. Başkalarının söylediğiyle de hareket etmemelidir."

Okunma Sayısı: 3323

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.