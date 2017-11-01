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5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

"OHAL'in kaldırılması lazım" diyen TÜSİAD Başkanı'na tepki gösterdi

01 Kasım 2017, Çarşamba 19:34
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olağanüstü halin (OHAL) kaldırılması gerektiğini belirten Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Erol Bilecik'e "Ya peki ben burada ne iş yapıyorum, neciyim ben" diyerek tepki gösterdi.

Soylu, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde bugün başlayan 3. Turizm Şurası'nda, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un moderatörlüğünde gerçekleştirilen Bakanlar Oturumu'nda konuştu.

'TURİZMCİ ADINA AHKAM KESEBİLME YETENEĞİNE SAHİP DEĞİLİM'

OHAL'in kaldırılması gerektiğini söyleyen Bilecik'e tepki gösteren Soylu, şunları söyledi:

"Bizim de bu ülkeyi yöneten insanlar olarak etrafımızda gelişen olaylar konusunda morale ihtiyacımız olduğunu ifade etmek isterim. Şunu çok net söyleyeyim. TÜSİAD, Türkiye'nin önemli bir kuruluşudur. TÜSİAD Başkanı çıktı bir açıklama yaptı. 'Olağanüstü halin kaldırılması lazım.' dedi. Ya peki ben burada ne iş yapıyorum, neciyim ben. Turizmi turizmciye soruyoruz, ayakkabı sektörünü de ayakkabıcıya soruyoruz. Mesele reel, rasyonel bakmaktır. Kim işin içindeyse ona ait değerlendirmeyi ortaya koyalım. Turizmci adama ahkam kesebilme kabiliyetine sahip değilim ki. Ben siyasetçiyim, siyaset yapabilirim ama reel sektörün siyaset yapma kabiliyetleri en alt düzeyde olmalıdır, ideolojik bakmamalıdır. Başkalarının söylediğiyle de hareket etmemelidir."

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  • ADEM KILIÇ

    2.11.2017 10:19:21

    OHAL sizlere yarıyor.insanlara, halka ,iş adamına değil

  • Ali

    1.11.2017 22:06:02

    Ohal artık akp var oldukça alacak

  • ali tek

    1.11.2017 21:25:06

    adam Ohal in ekonomiye faturasinin farkinda degil. Neciyim ben diyor, komedi ya.

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