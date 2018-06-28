Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollağlu, 24 Haziran seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamada, ‘kutuplaşmanın’ son bulması için büyük çaba gösterdiklerini belirtti.

24 Haziran seçimleri sonrası değerlendirmelerde bulunan Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu, seçim dönemine baskılarla gittiklerini, OHAL şartlarında seçim yapılmaması gerektiğini ifade etti. Duvar’da yer alan habere göre, hükümete seslenen Karamollaoğlu, “OHAL mutlaka hemen kaldırılmalı. Hukukun üstünlüğü kesin olarak tesis edilmeli. Çılgın projelerden vazgeçilmeli, akıllı projelere yönelinmelidir” dedi. “Beni en çok üzen çarpıtmalar oldu. Efendim Saadet Partisi’nin aldığı oylar CHP’ye yaramış. Bu tamamen çekememezlikten gelen bir yaklaşım” diyen Karamollaoğlu, “Az da olsa oylarımızı ikiye katlandı. Kalplerde ve zihinlerde yer kazandık. Doğru söylediğimize inanan çok büyük bir kitle doğdu. İktidar partisinde de inşallah bir karşılık bulur” diye konuştu.

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