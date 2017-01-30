“OHAL, olağan hale gelecek”

Alman Süddeutsche Zeitung gazetesine mülakat veren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, referandumda evet çıkmasının Türkiye’de demokrasinin sonu olacağını, Merkel’in perşembe günü yapacağı Türkiye ziyaretinin, geçmişte olduğu gibi, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kendi politikalarına destek verdiği şeklinde algılanacağını da dile getirdi.

‘Referandumu kazanırsa, Erdoğan’ın Yeni Türkiye’si nasıl olur?’ sorusu cevaplayan Kılıçdaroğlu şunları dedi: “Cumhurbaşkanı bütün vatandaşların yaşamlarına derinden etki edecektir. Bizler baskıyı daha fazla hissedeceğiz. Erdoğan kararnamelerle yönetecektir. Parlamento etkisizleşecek. Bir başka deyişle: Olağanüstü hal olağan hale gelecektir.” Referandum kampanyasında Erdoğan’ı hedef almadan bir çalışma yürüteceklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, “Erdoğan’ın geldiği noktayı bugün herkes görüyor. Erdoğan bu ülkeye daha ne yapabilir? Sorun Erdoğan’dan daha büyük. Anayasa Erdoğan’dan sonra da yürürlükte kalacak ve bu durumu yeniden düzeltmek zor olacak. Düzenleme geçecek olursa, bu Türkiye’de demokrasinin sonu olacaktır” diye konuştu.

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