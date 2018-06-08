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8 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

'OHAL yeniden değerlendirilecektir'

08 Haziran 2018, Cuma 12:18
AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Yeni dönem, yeni şartlar, yeni imkanlar, Türkiye'nin önünde yeni ufukların açılacağı bir dönem. İnşallah yeni dönemde OHAL yeniden değerlendirilecektir." dedi.

Ünal, "FETÖ'yle mücadele devam ediyor, yargılamalar devam ediyor. Bu yıl sonuna kadar FETÖ yargılamalarının sonuçlanmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Bedelli askerlikle ilgili Ünal, "Bu konu siyasetin gündemindedir, bu konunun çözümü için siyaset üzerine düşeni yerine getirecektir." ifadesini kullandı.

Mahir Ünal, "Türkiye, sınır güvenliğini oluşturmak ve iç güvenliğini sağlamak için doğal olarak El-Bab’dan Afrin’e, öbür taraftan Kuzey Irak’ta 30 kilometre içeri giriyor, ne için yapıyor bunu? Sınır güvenliği için yapıyor." dedi.

AA

Etiketler: mahir ünal, ohal, seçim, akp
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