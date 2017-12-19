Olağan Kurultay ilanı yayınlandı

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun imzasıyla verilen medya ilanına göre, 3-4 Şubat'ta Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek kurultay saat 10.00'da başlayacak.

İlanda, kurultayın gündem maddelerine de yer verildi. Kurultayda, başkanlık kurulu seçimi yapılacak. Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşmasının ardından kurultay komisyonları oluşturulacak, çalışma ve hesap raporları görüşülecek, kurultay sonuç bildirgesi oylanacak, Genel Başkan ile Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu'nun (YDK) asıl ve yedek üyelerinin seçimi yapılacak. İlanda, tüzük değişikliğine dair herhangi bir ifade ise yer almadı. AA

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