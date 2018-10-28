Oldubittiye asla müsaade etmeyiz

MillÎ Savunma Bakanı Hulusi Akar, bölgede Türkiye’ye rağmen atılacak hiçbir adıma asla müsaade edilmeyeceğini söyledi.

Millî Savunma Bakanı Akar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bakan Akar’ın yayımladığı mesajın bir bölümü şöyle: “Dün olduğu gibi bugün de kederde ve kıvançta hep birlikte, omuz omuza hareket eden asil milletimiz, istiklalimize ve istikbalimize yönelik bir saldırı olan 15 Temmuz hain darbe girişiminde de bağımsızlığına, özgürlüğüne ve demokrasisine sahip çıkarak karşılaştığı zorlukları birlik ve beraberlikle aşabileceğini tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Bu mücadele, en son terörist de etkisiz hâle getirilmeden bitmeyecektir. Ülkemizin birlik ve bütünlüğünü tehdit eden hiçbir oluşuma, sınırlarımızda oluşturulmak istenen terör koridoruna, ‘Mavi Vatanımız’ denizlerimizde ve hava sahamızda uluslar arası anlaşmalardan doğan hak ve menfaatlerimizin ihlâline, bölgemizde ‘Türkiye’ye rağmen’ atılacak hiçbir adıma, hiçbir oldubittiye asla müsaade edilmeyecektir. Asil milletimizin ve Millî Savunma Bakanlığı mensuplarının Cumhuriyet Bayramını en içten dileklerle kutluyor; hepinize sağlık, mutluluk ve esenlik dolu günler diliyorum.”