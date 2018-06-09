Önce demokrasi sonra ekonomi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ekonominin önemine değinerek, “Demokrasiyi sağlayacağız, ikinci adımımız ekonomi olacak” dedi.

Manisa Ticaret ve Sanayı Odası’nda düzenlenen toplantıda Manisa’da iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Ekonomi çok önemli. Demokrasiyi sağlayacağız, ikinci adımımız ekonomi. Beton ekonomisi mi üretim ekonomisi mi? Bu tercihte bulunmalıyız. Tercihimiz üretmekten yana. Sadece fabrika değil, tarlada çiftçi, sanatçı sanat eserini. Lokanta, otel hizmet üretecek. Sanayide neyi üreteceğiz. Sayın Başbakan’ı dikkatle dinledim. Televizyon üretimi olduğunu söyledi, güzel. Ama çip üretmiyorsanız başkalarının ekranlarını kullanmak zorunda kalırsınız” diye konuştu.

Demokratik parlamenter sistemi güçlendireceğiz

Kılıçdaroğlu şöyle devam etti; “Biz demokratik parlamenter sistemi inşa etmek zorundayız. Bunu söyleyince, ‘Siz eski sisteme mi dönmek istiyorsunuz?’ eleştirisi geliyor. Hayır. Eski sistemi en çok eleştiren biziz. Eski sisteme dönmek istemiyoruz. Demokratik parlamenter sistemi güçlendirmek ve dünyada demokrasisi gelişmiş bir ülke haline gelmek istiyoruz. Güçler ayrılığının, demokrasinin 4 temel ayağı vardır. Yasama, yürütme, yargı ve medya. Dördü bağımsızdır ama birbirini denetler. Demokrasilerde denetlenmeyen hiçbir makam yoktur, her makam denetlenir. Peki demokratik parlamenter sistemde olması gereken unsurlar nedir? Yüzde 10 seçim barajı olmaz. Bu darbe hukukunun sonucudur, 12 Eylül darbesinden sonra getirilmiştir. Yüzde 34 alıyor, parlamentoda yüzde 60 temsil ediliyorsunuz. Demek ki Seçim Kanunu’nun değişmesi lâzım.