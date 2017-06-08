Öncelikli sorun İçtüzük değil, OHAL’in kaldırılması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, anayasa değişikliğine uyumlu iç tüzük düzenlemesinin yapılacağı toplantıya katılamayacağını Meclis Başkanı İsmail Kahraman’a gönderdiği mektupla bildirdi.

Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı Kahraman’a gönderdiği mektupta, iç tüzük toplantısına ilişkin davete katılamayacağını belirtti.

Kahraman’a iç tüzük toplantısına daveti için teşekkür eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

“Mühürsüz seçimle gayri meşru biçimde yürürlüğe giren anayasa değişiklikleri TBMM’nin yetkilerini yok eden, fiilen etkisiz bir meclis oluşturmayı hedefleyen düzenlemelerdir. Bu nedenle ‘Anayasa değişikliğine uyum sağlama’ gerekçesiyle çıkılan yoldan, demokrasiyi ve milletvekillerini güçlendirecek Meclisin etkin olmasını sağlayacak bir İçtüzük çıkmaz. Bilgilerinize sunmak isterim ki olağanüstü hal uygulamaları on buçuk aydan bu yana TBMM’yi devre dışı bırakmıştır. Meclis’in yetkilerine tecavüz edilerek ülke adeta Meclis olmadan yönetilmektedir. OHAL kapsamı dışında kalan, kanunla düzenlenmesi gerekli konuların dahi OHAL kararnameleri ile düzenlendiği, KHK’ların Meclis gündemine alınıp görüşülmediği, Meclis’in açıkça yok sayıldığı bu ortamda öncelikli sorun İçtüzük değil, OHAL’in kaldırılma ve Meclis’in itibarının iadesidir. Bir liderler toplantısı yapılacaksa öncelikle bu konu için yapılmalıdır.”