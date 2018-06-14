Kılıçdaroğlu: İmam Hatipler niye kapatılsın?

Genç İmam Hatipliler Derneği’nin üyeleriyle sahurda bir araya gelen Kılıçdaroğlu, kendisine imam hatiplerin kapatılıp, kapatılmaması yönünde sorular sorulduğunu dile getirdi ve, “İmam hatipler hiçbir şekilde kapatılmayacak. Niye kapatalım imam hatipleri?” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sahur programında kendisine imam hatiplerin kapatılıp, kapatılmaması yönünde sorular sorulduğunu dile getirerek, “İmam hatipler hiçbir şekilde kapatılmayacak. Niye kapatalım imam hatipleri?” dedi. Kılıçdaroğlu, Fox TV’de canlı yayınlanan “İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat” programında gündeme ilişkin soruları cevapladı. Küçükkaya’nın, sahurda imam hatiplilerle bir araya geldiğini aktarması üzerine Kılıçdaroğlu, son derece güzel bir program olduğunu belirterek, gençlerin siyaseten kendilerine dayatılan bir anlayışı reddettiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, bu gençlerin inançlı insanlar olduklarını, bir araya gelmeyi, konuşmayı, tartışmayı, herkese eşit mesafede olmayı arzu ettiklerini aktararak, “Kendilerine belli bir siyasî partinin arka bahçesiymiş gibi davranmalarından da son derece rahatsızlar” dedi.

Asla bizim kabul edeceğimiz şeyler değil

Sahur programına giderken partisinin Konya’daki seçim bürosuna bir “saldırı” gerçekleştirildiğinin haberini aldıklarını aktaran Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: “Biz genç imam hatiplilerle bir araya geliyoruz, oturuyoruz, konuşuyoruz. Sevgiyi, hoşgörüyü, barışı, insan olmayı, karşılıklı düşünce alışverişinin ne kadar değerli olduğunu konuşurken, bir başka coğrafyada, bir başka ilimizde seçim büromuza yapılan saldırı... Bunlar asla bizim kabul edeceğimiz şeyler değil. Doğru da değil. Valinin, emniyet müdürünün bu vesileyle dikkatini çekmek isterim.”

Onlar, kimsenin arka bahçesi olmak istemiyorlar

Bu gençlerle daha önce de TBMM’de bir araya geldiklerini belirten Kılıçdaroğlu, sahur programında kendisine imam hatiplerin kapatılıp, kapatılmaması yönünde sorular sorulduğunu dile getirerek, “Türkiye’de birlik ve bütünlüğü sağlamak zorundayız. Genç imam hatiplilere bu konuda büyük görev düşüyor. Onlar ön yargısız yaklaşıyorlar. Onlar hiç kimsenin arka bahçesi olmak istemiyorlar. Daha özgür, daha rahat düşünmek istiyorlar, tartışmak, konuşmak, dünyayı keşfetmek istiyorlar” diye konuştu.

İstanbul’da buluşmuşlardı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genç İmam Hatipliler Derneği’nin üyeleriyle sahurda bir araya geldi. Genç İmam Hatipliler Derneği üyeleri, 24 Haziran’da yapılacak seçimler öncesi birlik ve beraberlik örneği göstermek için CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile İstanbul’da sahurda buluştu. Sahur programında imam hatip lisesi öğrencisi yüzde 55 görme engelli Ceylan Ekinci, yaptığı tabloyu Kılıçdaroğlu’na hediye etti.