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27 AĞUSTOS 2017 PAZAR - YIL: 48

"Onlar yıpratılmasını istedikleri kişiyi istiyorlar''

25 Ağustos 2017, Cuma 23:24
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Adalet önemli bir kavram. Sadece bizim ülkemiz için değil dünya için önemli bir kavram. Adalet dışında başka kavramlar da önümüzdeki süreç içinde gündemimizde olacak. Onları da 2019'a kadar belli bir aşama içinde götüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, gazeteci Ruşen Çakır'ın internet üzerinden yaptığı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

CHP'nin yarın başlayacak Adalet Kurultayı'na ilişkin açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, kurultayda, akademisyenler, bilim insanları ve politikacıların adaletle ilgili kaygılarını ve çözüm önerilerini dile getireceklerini söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Hangi adaletsizlikler var ve bu adaletsizlikler toplumun önünde ve toplumla birlikte nasıl çözümlenebilir bunları tartışacağız." dedi.

Kurultayda 8 ana başlıkta 50'nin üzerinde çalıştaylar olacağını bildiren Kılıçdaroğlu, yürüyüşte olduğu gibi 80 milyonu temsil eden bir kurultay yapacaklarını söyledi.

"Ana muhalefet partisi 'adaletin' ardından böyle bir sihirli kavramla bu olayı sürdürebilecek mi, yoksa 2019'a kadar adalet ekseninde mi yürüyecek?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, "Adalet önemli bir kavram. Sadece bizim ülkemiz için değil dünya için önemli bir kavram. Adalet dışında başka kavramlar da önümüzdeki süreç içinde gündemimizde olacak. Onları da 2019'a kadar belli bir aşama içinde götüreceğiz." bilgisini aktardı.

Adaylık açıklaması

Kemal Kılıçdaroğlu, "Siyasetin sözcüleri sizin aday olacağınıza çok emin bir şekilde davranıyorlar. Sizin aday olmanızı çok mu istiyorlar, yoksa aday olma ihtimalinizin önüne mi geçmek istiyorlar? Onlar niye sizin bu kadar çok 2019'un adayı olarak sizi lanse etmek istiyorlar bugünlerde?" sorusuna, "Onlar yıpratılmasını istedikleri kişiyi istiyorlar. Şimdiden ismini belli edelim, şimdiden deklere etsinler. Biz o ismi deklere edilen kişiyi yıpratalım. Güçlü bir medyaları var. Aşağı yukarı bütün televizyon kanalları onların emrinde, yazılı basın onların emrinde, şimdiden saldırıya hazırlanmak istiyorlar. Ama biz onların düşündüğü gibi yapmayacağız. Aklımızla karar vereceğiz." yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Erdoğan ve ekibi savunmada. Biz ise hakkı ve hukuku savunuyoruz. Erdoğan kendi çıkarlarının peşinde biz ise ülkenin insanının çıkarlarının peşindeyiz. Aramızda dünya kadar fark var. Biz sadece eleştiri yapmıyoruz artık, neyin nasıl düzelmesi gerektiğini de ifade ediyoruz. Bu bağlamda bizim çözümlerimizin geniş kitlelere ulaştığını görünce onlar rahatsızlık duyuyorlar, CHP'yi eleştiriyorlar, bizi ve beni eleştiriyorlar. Hatta ben espri olarak da söylemiştim. 'Kılıçdaroğlu hasatlığı nüksetti' diye. Gerçekten öyle. Adımı duyunca, soyadımı duyunca dayanamıyor. Kendisini kontrol edemiyor. Ben kendisine şunu söylemek isterim. 'Lütfen kendisini kontrol etsin'."

Atletli fotoğraf açıklaması

Ankara'dan İstanbul'a gerçekleştirdiği yürüyüş sırasında çekilen atletli fotoğrafının bu kadar popüler olacağını bekleyip beklemediğinin sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, "Doğrusu beklemiyordum. Sıradan bir ailede baba kız oturup yemek yiyorlar. Bu fotoğrafı görüp de 'vatandaş Kemal' manşeti üzerinden bu kadar tepki geleceğini düşünmemiştim." diye konuştu.

AA

Etiketler: kılıçdaroğlu
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