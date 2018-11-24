'Önlem alınmazsa hükümetin meşruiyeti sorgulanacak'

MHP lideri Bahçeli partisinin Antalya kampında yerel seçimlere ve AKP ile ittifaka ilişkin konuştu. bahçeli, "31 Mart seçimlerinin beklentilere uygun neticelenmesi en büyük arzumuz. Önlem alınmazsa yeni sistem emekleme aşamasındayken öldürücü bir darbe yiyecek, hükümetin meşruiyeti sorgulanacak." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin Antalya kampındaki konuşmasından satır başları şöyle:

"Nefesi kesilenler, nefsine yenik düşenler çıkmıştır. Bundan sonra da çıkmaları muhtemeldir. İnsanoğlu çiğ süt emmiştir. Yanlış istikametlere sürüklenmesi beklenmelidir. Geçmişin kuytu köşelerinde şuurumuzun merceğiyle baktığımızda hüzüne perçinleşmiş pek çok ibretlik misal verilecektir.

Davanın omzuna basanlarla, davaya omuz verenler tecrübeyle sabittir. ‘ben’ diyen, bencilliğe gömülen dünyanın kendi çevresinde döndüğüne aldanan nice insan bu dünyadan gelip geçmiştir.

Hiç kimse davadan daha önemli değildir. Hiç kimse vazgeçilmez değildir. Ne yaptığımızı, neyi amaçladığımızı, nereye varmak istediğimizi dar ufkuyla çürük ahlakıyla sorgulayıp dedikodu çarkında dönenler yoldan çıkıp yolunu şaşıranlardır. Şunu bilmenizi isterim ki, yoldan çıkan davanın önünde engeldir. ‘Ben’ diyenler sinsi planlar yapanlardır. Dava insanı akıldan önce adanmış bir yüreğe ihtiyaç duyacaktır."

"YENİ SİSTEMİN İŞLEMESİ İÇİN İTTİFAKIN DEVAM ETMESİ GEREKİR"

"Şu hususu özellikle belirtmek isterim ki, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türk milletinin başarısıdır. Kendi kaderimize kendimiz yön verdik. Kendi söküğümüzü kendimiz diktik. 15 Temmuz ihanetine birlikte karşı koyduk. Tüm dünya kimi zaman gıptayla, kimi zaman kıskançlıkla Türkiye'yi izlemiştir. Yeni sistemin mimarı Cumhur ittifakıdır. Yeni sistemin işlemesi için bu ittifakın devam etmesi gerekmektedir. Bu ittifakın kazasız belasız devam etmesi milli beka için önemlidir. Yeni hükümet sisteminden geriye dönüş yoktur."

"HÜKÜMETİN MEŞRUİYETİ SORGULANIR"

31 Mart seçimlerinin beklentilere uygun neticelenmesi en büyük arzumuz. Önlem alınmazsa yeni sistem emekleme aşamasındayken öldürücü bir darbe yiyecek, hükümetin meşruiyeti sorgulanacak.

"İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DEN ADAY ÇIKARMAYACAĞIZ"

İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere belediye yönetimlerinin zillete yakasını kaptıran partilerin kontrolüne girmemesi uyarısında bulunmuştum. Bazı olumsuzluklar nüksetti. Yanlış değerlendirmeler vuku buldu. Amacımız ya anlaşılmadı ya da anlaşılmak istenmedi. Sabote edildik, görüşlerimiz çarpıtıldı. Türkiye'nin 2023'ten önceki son virajı olarak yorumluyoruz.

Elimizi taşın altına koyacağız. Fedakarlıksa gene yapacağız. Daha önce büyükşehir ölçeğinde İstanbul’da aday çıkarmayacağımı söylemiştim. MHP, İstanbul’un yanı sıra Ankara ve İzmir büyükşehir belediye başkan adaylarını da göstermeyecek.Türkiye'nin sistemsel olgunluğu, yeni hükümet sisteminin emniyetinin kazaya uğramaması için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday çıkarmayacağımızı belirtmiştim. Buradan ilan ediyorum, MHP, Ankara ve İzmir'de de aday göstermeyecektir. Cumhur İttifakı'nın mana ve önemi hususunda gerekli çalışmalarını heyecanla ifade edecektir.