Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli 29 Ekim Bulvarında düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Erdoğan sebze ve meyvedeki fiyat artışlarına ilişkin konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kim buna serbest piyasa diyorsa, piyasa ekonomisi diyorsa onu gelsin külahıma anlatsın." dedi. "Diyorlar ki 'AK Parti kuyruk getirdi.' İki kuyruk var, bir kuyruk yokluklar kuyruğudur." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu, CHP'nin dönemlerine rastlar. Şimdiki kuyruk yokluk kuyruğu değil, bereket kuyruğu, varlık kuyruğu. Nedir? Fırsatçılara ders verme kuyruğu." şeklinde konuştu. AA

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