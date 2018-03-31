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31 MART 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Önyargılardan kurtulalım

31 Mart 2018, Cumartesi
İnsan hakları savunucusu Doktor Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Yapılacak olan, ön yargılardan kurtulmaktır, bunun için tornacının her türlüsüne ihtiyatla yaklaşmak ve bakış açısını objektifleştirebilmektir” dedi.

15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından ilan edilen 20 Temmuz olağan üstü hal (OHAL) dönemi hâlâ devam ediyor. İlan edilen OHAL’le hak ihlâllerinin arttığını tespit eden insan hakları dernekleri ve gözlem kuruluşları durumun vahametini raporlarla gözler önüne seriyor ve artan intiharlara dikkat çekiyor. Mesleğinden KHK ile ihraç edilen aktivist Doktor Ömer Faruk Gergerlioğlu da yaşanan olayları her fırsatta dile getirmeye ve itidal çağrısında bulunmaya devam ediyor. ‘Girdaptan nasıl çıkacağız?’ diye soran Gergerlioğlu kaleme aldığı makalesinde, “Öy- lesine bir girdaba düştük ki. Kurtulmak için ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız. Girdap bizi bilinmezliklere çekiyor. Peki nasıl bu helezonik daireden kurtulacağız? Devlet çarkını nasıl insaniyet ve adalet döngüsüne çevirebileceğiz?” diyor. 

Kutuplaşan bir Türkiye inşa edildi

Durumun vahametinin insan hakları kuruluşlarının raporlarına yansıdığını belirten Gergerlioğlu şu satırları kaleme alıyor: “Devletin vatandaş yetiştirme merakı hiç değişmedi, değişmeyecek. Cumhuriyetin ilk yıllarında  laik, Türk, Sünni model, şimdi İslamcı, Osmanlı, Sünni modele evrimleşti ama değişmeyen gelenek, devletin vatandaş yontmacılığından bıkmadığı tornacılık mesleğinde ısrar etmesi oldu. Vatandaşlar da zaten bu değişime teşneydi, genellikle herkes kendi mağduriyetine odaklandı ve kutuplaşan bir Türkiye’yi hep birlikte oluşturduk. Diriliş Ertuğrul dizilerini elinde bıçağıyla, kılıcıyla izleyen ve gerçekten kesecek, parçalayacak birisini bulamayınca sandalye, koltuk vb. eşyaları hançerleyen bir vatandaş modeli herhalde aklen ve duygusal olarak ulaşmak istediğimiz yere bizi ulaştırdı(!) Paramiliter milis yapılanmalarını hatırlatan bu görüntüler, ülkemizdeki azınlıklara herhalde 6-7 Eylül olayları benzer hatıraları anımsatıyordur. Maalesef bu hatırlatmaların realiteye dönüşme şansı her geçen gün yükseliyor. İnsan hakları kuruluşlarının hazırladığı ciddi, bilimsel raporlar en çok duyması gerekenin duymadığı, umursamadığı çalışmalar oluyor.” 

Kabus gibi günler

Vatandaşları ön yargılardan arınmaya ve farklı pencerelerden bakmaya dâvet eden Gergerlioğlu; “Yapılacak olan, ön yargılardan kurtulmaktır, bunun için tornacının her türlüsüne ihtiyatla yaklaşmak ve bakış açısını objektifleştirebilmektir. İnsanoğlu bunu sürekli yapmalı, bakış açısını ne kendisi oluşturmalı ne de kendisine çizileni eleştirisiz kabullenmelidir. Başkalarıyla birlikte farklı açıdan bakabilmeyi başaran ne egosuna yenilir ne de egoya yenilir. Tornacılığı değil, imececiliği, empatiyi hakim kılamadığımız müddetçe kısır döngülerden kurtulamayacağız.. Herkesin bu karanlık, kabus gibi günlerde ‘çare nerede ve ne yapmalı’ sorusunu sorarken bu temel gerçekleri unutmaması lâzım.” diyor.

At gözlüğünü çıkaralım

Toplumun partizan hislerle tarafgirleştiğini belirten Gergerlioğlu ‘at gözlüğünü çıkartalım’ dedi ve şunları ekledi: “Yontulmuş vatandaş olma engelini aşsak bile bizi bekleyen bir başka tehlike daha var. Kendi canımızı yakmayanı hissetmememiz, kalıcı değerlerin değil, günlük siyasi heveslerin peşinde koşmak gibi... Fareli köyün kavalcısının peşine takılıp sevdiklerimizin güzel nakaratlarının peşine takılıyoruz. Değer verdiklerimizi özeleştiriye tabi tutmadan tutuyor, taraftarlaşıyoruz. Özeleştiri geleneğini canlı tutmuyoruz, bu sefer kimlikle özdeşleşiyoruz ve at gözlüğümüzü en iyi bakış açısı sanıyoruz.”

HABER: IŞIK TÜRÂB

Etiketler: gergerlioğlu
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