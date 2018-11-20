Oralara siyaseti sokmayın

CHP TBMM Grup Toplantısı’nda konuşan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, “Kışlaya, camiye ve adliyeye siyaseti sokmamaları konusunda hükümeti uyardığını belirten Kılıçdaroğlu, “Adliyeye siyaseti soktular. Bir kişinin talimatıyla kararlar verilmeye başlandı. Hepimiz bütün bu gerçekleri geniş kitlelere aktarmak zorundayız.” dedi.

Kılıçdaroğlu, önceki gün Mevlit Kandili’nin idrak edildiğini anımsatarak, Hz. Muhammed’in adalet kavramına bakış açısını ortaya koyan iki olayı aktardı. Kılıçdaroğlu, Hz Muhammed’in, hırsızlık yapan bir kadının affedilmesini isteyen yakınlarına, “Sizden önceki bütün milletler, aralarından soylu, mevki ve makam sahibi biri hırsızlık yapınca onu bırakıveriyorlar, zayıf ve kimsesiz biri hırsızlık yapınca da onu hemen cezalandırırlardı, bu nedenle yok olup gittiler. Allah’a yemin ederim ki, Muhammed’in kızı Fatıma hırsızlık yapsaydı elbette onun da elini keserdim. Yani adaletin önünde kimse duramaz.” dediğini anlattı. Kemal Kılıçdaroğlu, Veda Hutbesi’nde adalet kavramı bağlamında “Zulmetmeyeceksiniz ama zulme boyun eğmeyeceksiniz.” ifadelerine yer verildiğini, öte yandan yüzyıllar öncesinde suçun şahsiliği konusunda “Herkes yalnızca kendi işlediği suçun sorumlusudur.” görüşünün de ortaya konulduğunu anımsattı.

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