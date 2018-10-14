Ordu Milletvekili: İphone'umu verin

Brunson krizi sırasında iPhone’unu satıp yerine Samsung marka telefon alan MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, “Brunson ilk uçağa bindi gitti. Arkadaş, Amerika’yla aram açıldığına mı yanayım, kırılan İPhone mı üzüleyim. Kaldık ya la ortada. İphone'mu verin, çok bozuğum ona göre” dedi.

ABD’yle Türkiye arasındaki papaz Andrew Brunson krizi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Apple boykotu çağrısına uyarak telefonunu değiştiren MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Brunson’ın serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Enginyurt, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Brunson yüzünden, Amerika’yı protesto edeceğiz diye İphonu kırdık. Brunson ilk uçağa bindi gitti. Arkadaş, Amerika’yla aram açıldığına mı yanayım, kırılan İPhone mı üzüleyim, ajan Brunson’un serbest kalmasına mı kızayım. Kaldık ya la ortada. İphonumu verin, çok bozuğum ona göre” ifadesini kullandı.

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