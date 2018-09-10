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10 EYLÜL 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Ortada milleti rahatlatacak bir program yok

10 Eylül 2018, Pazartesi 17:52
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, “CHP şu anda önümüzdeki dönemdeki mahalli idare seçimlerine kilitlenmiştir. İçimizde sürekli bir kavga varmış izlenimi verilmeye çalışılmaktadır, kavga yoktur. El ele tutuşuyoruz, mahalli idare seçimlerinde en doğru adaylarla, en iyi sonucu almak için yürüyoruz.” dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantı sürerken açıklamada bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partilerine, resmi okullarda kayıt paralarının devam ettiğine dair şikayetlerin ulaştığını söyledi. Öztrak, iktidarın bu konuda önlem almasını istedi.      

“Ekonomide yine aspirin tedavisinin devam ettiğini görüyoruz. Hala ortada milleti rahatlatacak, yangını söndürecek bir program yok.” diyen Öztrak, “Enflasyonun rekor kırıp mutfaklarda yangın olmasına rağmen, Para Politikası Kurulu toplantısının her şey yolundaymış gibi yapılmadığına” dikkati çekti.      

Millete 24 Haziran öncesi, “24’ünde siz bu kardeşinize yetkiyi verin, ondan sonra bu faizle, şununla bununla nasıl uğraşılır göreceksiniz.” denildiğini aktaran Öztrak, “Millet size yetkiyi verdi, enflasyon hortladı, faiz patladı, Türk Lirası’nın değeri serbest düşüşe geçti. Sizden ‘tık’ yok. Siz, yeni yerli ve milli içeceklerinizi, ejder meyveli smoothieyi, starex meyvesi eşliğinde aloeverayı, liçi meyvesi eşliğinde efulilerinizi yudumlarken millete aspirin yutturmaya devam ediyorsunuz.”  değerlendirmesinde bulundu.

AA

Etiketler: faik öztrak, enflasyon, ekonomik kriz
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