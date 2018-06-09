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9 HAZİRAN 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilâtı kurulacak

09 Haziran 2018, Cumartesi 17:50
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda İran, Irak, Suriye ile bir araya gelinerek Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı kurulacağını da açıkladı.

KHK ile görevlerine son verilen bütün akademisyenleri onurlarıyla, şerefleriyle yeniden hak ettikleri görevlerine iade edeceklerini belirten Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda İran, Irak, Suriye ile bir araya gelinerek Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı kurulacağını da açıkladı. Ortadoğu’nun barış adasına dönüştürüleceğini anlatan Kılıçdaroğlu, arzu ederse Lübnan, Filistin, Mısır gibi ülkelerin de bu örgütün üyesi olabileceğini kaydetti. Döviz aramak için birilerine yalvarmayacaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, “En geç 4 yıl içinde Türkiye’yi dolara boğacağız. Borçla değil, üreterek, çalışarak ve alın teri dökerek. İş adamlarımız Suriye’ye, Irak’a, İran’a, Mısır’a gidecekler. Sanayimizi büyüteceğiz, bölgeyi geliştireceğiz, orada da istihdam yaratacağız. Orada kazanıp, turist olarak gelip Türkiye’de harcayacaklar, gerekirse kendi ülkelerinde harcayacaklar. Kavgasız bir Ortadoğu politikası yürüteceğiz” diye konuştu.

Yapmak istediğimiz, demokratik parlamenter sistem

Demokrasi konusunda önemli ilkeleri olduğunu belirten CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: “Güçler ayrılığını yeniden inşa etmek, demokratik parlamenter sistemi yeniden Türkiye’ye getirmek. Biz bunu söylediğimizde bize diyorlar ki ‘Siz eskiye mi dönmek istiyorsunuz?’ Zinhar hayır. Eskiyi en çok eleştiren biziz. YÖK’ün kaldırılması, yüzde 10 barajının kaldırılmasını isteyen, ‘kadın- erkek eşitliği olsun’ diyen biziz. Dolayısıyla darbe hukukunun egemen olduğu eski sisteme asla dönmek istemiyoruz. Yapmak istediğimiz, demokratik parlamenter sistem. Halkın iradesi dışında hiçbir vesayeti kabul etmeyen sistem demektir.” Yüzde 10 seçim barajının dünyada hiçbir demokraside olmadığını da belirten Kılıçdaroğlu, bunu darbecilerin getirdiğini ve ‘20 Temmuz darbecileri’nin savunduğunu da belirtti.

Etiketler: kılıçdaroğlu, seçim
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