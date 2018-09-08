Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.

Erdoğan "Rejimin çıkarları uğruna on binlerce masum insanın öldürülmesine göz yumulması durumunda, böyle bir oyunun ortağı da seyircisi de olamayız." dedi. Erdoğan ayrıca ''Türkiye olarak, baştan beri Suriye’de akan kanın durması için mücadele ettik. Hiçbir ayrım gözetmeden Suriyeli kardeşlerimize sahip çıktık. Dün olduğu gibi bugün de tek bir Suriyeli kardeşimizin dahi burnunun kanamasını istemiyoruz.'' ifadelerini kullandı. 'Bir 3,5 milyona daha ev sahipliğine gücümüz de imkanlarımız da yetmez' Tahran bildirisinde öne çıkan bölümler: 'Suriye sorunu siyasi yolla çözülmeli' AA

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