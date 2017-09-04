“Ortak değerlerimize sahip çıkmalıyız”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz da Türkiye’de birlik ve bütünlük ile birlikte kutuplaşmanın önlenenerek insanların parti mantığının ötesine geçmesiyle ülke vatandaşı olmanın gururunu ve onuruyla yaşayarak ayrılıkların önlenebileceğine dikkat çekti.

Yılmaz, “Ben şuna inanıyorum, Türkiye’de birlik, bütünlük olursa Türkiye’mizde kutuplaşma önlenirse, insanlar parti mantığının ötesine geçip, ülke vatandaşı olmanın gururunu ve onurunu yaşarlarsa, bu ayrılıklar olmaz. Hoş olanda demokratik bir rekabet olarak kalır. Ve bu da o ülkenin zenginliği olur. Önemli olan yurduna sahip çıkmak, ülkesine sahip çıkmak, vatanına, bayrağına sahip çıkmak, değer vermek.” dedi. Ortak değerlere sahip çıkabilmenin önemini vurgulayan Yılmaz, “Burası da bizim ortak değerimiz. Bu ülkenin bir yurttaşı, vatandaşı olduğum için her zaman onur duyuyorum. Önemli olan yurduna sahip çıkmak, ülkesine, vatanına, bayrağına sahip çıkmak, değer vermek. Bizim ortak değerlerimize sahip çıkabilmektir.” diye konuştu.

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