Ortaköy saldırganının kimliği belli oldu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları cevaplıyor.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"(Ortaköy saldırısı) Saldırganın kimliği belli oldu, çalışmalar sürüyor."

"2016 kolay bir yıl olmadı. 2017'nin çok daha iyi bir yıl olacağını umut ediyoruz. Bu badireleri atlatacağımızı da umut ediyoruz. Kendi içimizde yaşadığımız sorunlara rağmen birçok alanda çözüm üretmek için çaba sarf ettik. 2017'de bu anlayışımız devam edecek. Bugün New York'a gidiyorum, Başbakanımı'z Bağdat'a, oradan Erbil'e gidecek. Çok yönlü dış politikamızı devam ettireceğiz. Terör örgütleriyle dışarıda da mücadele etmek önceliklerimizden biri olacak. FETÖ'ye yönelik mücadelemizi devam ettireceğiz."

"Suriye'de artık bir ateşkese doğru gidiyoruz. Bizim Rusya'yla birlikte koordine ettiğimiz Halep'ten insanların kurtarılması, siyasi sürece doğru adımların atılmasıyla bir vizyon koyduk ortaya. 23 Ocak'ta Astana'da müzakereler başlayacak her şey yolunda giderse. 9-10 Ocak'ta dışişleri bakanlığından uzmanlar geliyor Rusya'dan."

"Irak'a desteğimiz devam ediyor DEAŞ'tan kurtarılması için."

"AB ile gümrük birliğini güncelleme konusunda anlaştık, komisyona başvurdular, olumsuz bir şey yok."

"Vize serbestisinin uygulanması için son belgemizi hazırladığımızı söylemiştik. AB'ye kriterlerle ilgili ne yaptığımızı ileteceğiz. Terörle mücadele kanununumuzu değiştirmemizi istiyorlar ama bunun şu aşamada gerçekçi olmadığını anlattık."

"Medeniyetler ittifakına daha çok önem vereceğiz. Barış için arabuluculuk inisiyatifimizi güçlendiriyoruz. Bunu canlandırarak çatışmalara dönüşmeden sorunların çözümüne katkı sağlayacağız."

"Bizim dış politikamızın temeli insan odaklı. Bunu sürdüreceğiz. 2015 raporunda, 1 yılda 3.2 milyar dolar insani yardım yaptık. Daha önceki yılların yaklaşık iki katı civarında."

"Önümüzdeki hafta büyükelçiler konferansımızda 2023 hedefimize doğru hangi adımları atacağımızı da değerlendireceğiz."