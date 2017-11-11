"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 KASIM 2017 CUMARTESİ - YIL: 48

Oylar yüzde 41'e düşünce Atatürkçü oldular

11 Kasım 2017, Cumartesi 13:49
Hükümete yakınlığıyla bilinen MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı: AKP oyları yüzde 41'lere düştü. Atatürkçü söylem bu yüzden.

Yaklaşık iki aydır ana akım medyadaki hatta hükümete yakınlıığıyla bilinen köşe yazarlarının kulislere dayandırdığı, 'AKP oyları düşünce Atatürkçü seçmene yönelecek' iddialarını yine hükümete yakınlığıylla biliinen MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat teyid etti. 

KENDİ MUHALEFETİNİ KENDİ YAPIYOR

Erdoğan ve AKP'nin söylem değişikliğini oylardaki düşüş olduğuna işaret eden Kulat, "Özeleştiri anlamındaki açıklamaları var.  Erdoğan, partiyle bağları azalmış seçmeni tutmak ve yeni seçmen kazanmak için iktidardayken muhalefetini de kendi yapıyor" ifadesini kullandı.

YÜZDE 41'LERE İNDİ

Kulat, yaptıkları son ankette AKP'nin oyunun düşüş gösterdiğini belirterek, "Yaptığımız son ankette AKP’nin oyu yüzde 41’lerde. Yüzde 41.6 düzeyinde görülüyor. CHP yüzde 23.5. MHP barajın altında yüzde 7’ler civarında" değerlendirmesinde bulundu.

Kulat, anket ve ölçümler çerçevesinde AKP içindeki son gelişmelerini, Cumhuriyet Gazetesi'nden Erdem Gül'e  değerlendirdi.

Kulat, "Biz son anketimizi İyi Parti kurulmadan bir hafta önce yaptık. AKP’nin oyu yüzde 41’lerde. Yüzde 41.6 düzeyinde görülüyor. CHP yüzde 23.5. MHP barajın altında yüzde 7’ler civarında. Partisi kurulmadığı halde Meral Akşener’in partisini de sorduk. O da yüzde 5’lerin üzerinde." dedi. 

HDP ANKETLERE SAĞLIKLI YANSIMIYOR

HDP'nin de anketlerinde barajın altında görünüyordüğünü dile getiren Kulat,  "Ben özellikle HDP’nin asıl oyunun olduğu Güneydoğu’daki anketlerde verilen cevapların sağlığına güvenmiyorum. Çünkü korku var. O nedenle anketlerde HDP’nin durumunun tam sağlıklı olmadığını düşünüyorum." dedi. 

AKP'Lİ SEÇMEN TEDİRGİN

Başta Kadir Topbaş ve Melih Gökçek olmak üzere belediye başkanlarının istifa ettirilmesinin gerek parti içi gerekse seçmen kitlesinde huzursuzluğa yol açtığını dile getiren Mehmet Ali Kulat,  "Parti yönetimi henüz bu istifaya zorlamaları izah edemedi. Belediyelerde de  teşkilatta da bir tür diken üzerinde olma tedirginliği var. Seçmen de belediye başkanlarının 'FETÖ' bağlantıları nedeniyle mi başka nedenlerle mi alındığını bilmiyor. Eğer 'FETÖ'den alındılarsa niçin yargılanmadığını merak ediyorlar" diye konuştu. 

GENÇ SEÇMENİ KAYBETTİ

AKP'nin en önemli sorunlarından birinin genç seçmenler olduğunu dile getiren Kulat. "AK Parti  seçme yaşının ardından seçilme yaşını da 18’e düşürmesine rağmen gençlerin teveccühünü göremiyor. Genç seçmenler arasında AKP zayıflamış durumda." dedi. 

ERDOĞAN TABLOYU GÖRÜYOR 

Parti teşkilatı ve seçmen kitlesindeki durumu en iyi analiz edenlerin başında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geldiğini dile getiren Kulat, "Bu durumu en iyi anlayan şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan. Partinin zaaf alanlarını görüyor. Örneğin Meral Akşener’i ve İyi Parti’yi görmezden geliyor, onlarla ilgili bilerek cümle kurmuyor. Yok farz ediyor." diye konuştu.

PANKARTLAR STRATEJİNİN PARÇASI

Erdoğan'ın İYİ Parti'yi ve kendi partisinin pozisyonunu görmezlikten gelmesine rağmen atakları da olduğu dile getiren Kulak sözlerini şöyle noktaladı: "Görmezlikten geliyor ama başka şeyler yapıyor. Örneğin son günlerdeki Atatürkçülük mesajları, 10 Kasım pankartları doğrudan bunlarla ilgili. Yine şehircilikle ilgili açıklamaları var. Özeleştiri anlamındaki açıklamaları var. Partideki durumu gördüğü için partiyle bağları azalmış seçmeni tutmak ve yeni seçmen kazanmak için iktidardayken muhalefetini de kendi yapıyor."

Okunma Sayısı: 855
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    256. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Gülen'i kaçırmak için Türkiye ile pazarlık yaptığı' iddialarını reddetti

    Antibiyotik direncinde Avrupa birincisiyiz

    Belediyenin yaptığı 'pes' dedirtti

    Cam filminde son karar açıklandı

    İsrail, Suriye'nin İHA'sını düşürdü

    Oylar yüzde 41'e düşünce Atatürkçü oldular

    Başörtülü kadına saldırıda Erdoğan'a hakaret davası

    Putin ve Trump, Suriye konusunda anlaştı

    Sokakta kılınan cuma namazından rahatsız oldular

    Cezaevinde 'işkence' iddialarına Metiner'den cevap: İki yıl önce gittik ya!

    Erdoğan'dan 'Yeni Başkan'a ilk talimat

    30 liralık etin acısı sonradan çıkacak

    Suudi Arabistan uçakları Yemen'i vurdu

    Türkiye gıda kıtlığı yaşayacak

    Suda haşlanan kurbağa gibiyiz

    Eğitim şamar oğlanı

    Cam filme ceza kesilmeyecek

    Servisçilerin 'yeni sistem' isyanı

    Bir yılda 2.7 milyon liralık hediye dağıttı

    İsrafı önlemek için gramı düşüyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hipnoz
    Ahmet BATTAL

    Bir itiraf daha…
    Genel

    Suda haşlanan kurbağa gibiyiz
    Genel

    Cezaevinde 'işkence' iddialarına Metiner'den cevap: İki yıl önce gittik ya!
    Faruk ÇAKIR

    Sizden opera binası isteyen oldu mu?
    Genel

    30 liralık etin acısı sonradan çıkacak
    Genel

    Sokakta kılınan cuma namazından rahatsız oldular
    Genel

    Türkiye gıda kıtlığı yaşayacak
    Genel

    Erdoğan'dan 'Yeni Başkan'a ilk talimat
    Süleyman KÖSMENE

    Cehennem ve yıldızlar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.