Oylar yüzde 41'e düşünce Atatürkçü oldular

Hükümete yakınlığıyla bilinen MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı: AKP oyları yüzde 41'lere düştü. Atatürkçü söylem bu yüzden.

Yaklaşık iki aydır ana akım medyadaki hatta hükümete yakınlıığıyla bilinen köşe yazarlarının kulislere dayandırdığı, 'AKP oyları düşünce Atatürkçü seçmene yönelecek' iddialarını yine hükümete yakınlığıylla biliinen MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat teyid etti.

KENDİ MUHALEFETİNİ KENDİ YAPIYOR

Erdoğan ve AKP'nin söylem değişikliğini oylardaki düşüş olduğuna işaret eden Kulat, "Özeleştiri anlamındaki açıklamaları var. Erdoğan, partiyle bağları azalmış seçmeni tutmak ve yeni seçmen kazanmak için iktidardayken muhalefetini de kendi yapıyor" ifadesini kullandı.

YÜZDE 41'LERE İNDİ

Kulat, yaptıkları son ankette AKP'nin oyunun düşüş gösterdiğini belirterek, "Yaptığımız son ankette AKP’nin oyu yüzde 41’lerde. Yüzde 41.6 düzeyinde görülüyor. CHP yüzde 23.5. MHP barajın altında yüzde 7’ler civarında" değerlendirmesinde bulundu.

Kulat, anket ve ölçümler çerçevesinde AKP içindeki son gelişmelerini, Cumhuriyet Gazetesi'nden Erdem Gül'e değerlendirdi.

Kulat, "Biz son anketimizi İyi Parti kurulmadan bir hafta önce yaptık. AKP’nin oyu yüzde 41’lerde. Yüzde 41.6 düzeyinde görülüyor. CHP yüzde 23.5. MHP barajın altında yüzde 7’ler civarında. Partisi kurulmadığı halde Meral Akşener’in partisini de sorduk. O da yüzde 5’lerin üzerinde." dedi.

HDP ANKETLERE SAĞLIKLI YANSIMIYOR

HDP'nin de anketlerinde barajın altında görünüyordüğünü dile getiren Kulat, "Ben özellikle HDP’nin asıl oyunun olduğu Güneydoğu’daki anketlerde verilen cevapların sağlığına güvenmiyorum. Çünkü korku var. O nedenle anketlerde HDP’nin durumunun tam sağlıklı olmadığını düşünüyorum." dedi.

AKP'Lİ SEÇMEN TEDİRGİN

Başta Kadir Topbaş ve Melih Gökçek olmak üzere belediye başkanlarının istifa ettirilmesinin gerek parti içi gerekse seçmen kitlesinde huzursuzluğa yol açtığını dile getiren Mehmet Ali Kulat, "Parti yönetimi henüz bu istifaya zorlamaları izah edemedi. Belediyelerde de teşkilatta da bir tür diken üzerinde olma tedirginliği var. Seçmen de belediye başkanlarının 'FETÖ' bağlantıları nedeniyle mi başka nedenlerle mi alındığını bilmiyor. Eğer 'FETÖ'den alındılarsa niçin yargılanmadığını merak ediyorlar" diye konuştu.

GENÇ SEÇMENİ KAYBETTİ

AKP'nin en önemli sorunlarından birinin genç seçmenler olduğunu dile getiren Kulat. "AK Parti seçme yaşının ardından seçilme yaşını da 18’e düşürmesine rağmen gençlerin teveccühünü göremiyor. Genç seçmenler arasında AKP zayıflamış durumda." dedi.

ERDOĞAN TABLOYU GÖRÜYOR

Parti teşkilatı ve seçmen kitlesindeki durumu en iyi analiz edenlerin başında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geldiğini dile getiren Kulat, "Bu durumu en iyi anlayan şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan. Partinin zaaf alanlarını görüyor. Örneğin Meral Akşener’i ve İyi Parti’yi görmezden geliyor, onlarla ilgili bilerek cümle kurmuyor. Yok farz ediyor." diye konuştu.

PANKARTLAR STRATEJİNİN PARÇASI

Erdoğan'ın İYİ Parti'yi ve kendi partisinin pozisyonunu görmezlikten gelmesine rağmen atakları da olduğu dile getiren Kulak sözlerini şöyle noktaladı: "Görmezlikten geliyor ama başka şeyler yapıyor. Örneğin son günlerdeki Atatürkçülük mesajları, 10 Kasım pankartları doğrudan bunlarla ilgili. Yine şehircilikle ilgili açıklamaları var. Özeleştiri anlamındaki açıklamaları var. Partideki durumu gördüğü için partiyle bağları azalmış seçmeni tutmak ve yeni seçmen kazanmak için iktidardayken muhalefetini de kendi yapıyor."