Oylarını kullandılar

Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci dönem Milletvekili Genel Seçimi için Türkiye genelinde oy verme işlemi başladı. Siyasi partilerin liderleri de oylarını kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği Seçimi için oyunu, Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullandıktan sonra, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sandık kurulu üyelerine teşekkür etti.

Şu an itibariyle oy kullandığı sandıkta 150'yi aşkın seçmenin oy kullandığını öğrendiğini, katılımın iyi göründüğünü ifade eden Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye genelinde de aldığım bilgiler bunu gösteriyor. Dünyada en gelişmiş ülkelerde bile yüzde 30'lara kadar düşen bir katılımın olduğu seçimlerde, Türkiye bunların hepsini aşmış vaziyette. Son seçimlerde yüzde 85'i aşan katılımın Türkiye'deki demokrasinin, demokratik olgunlaşmanın ne denli ileride olduğunu gösteriyor.

Erdoğan ayrıca ''Tüm vatandaşlarımın katılımının yüksek olmasının bir hassasiyet olduğuna inanıyorum. Tüm milletime en kalbi duygularla selam, sevgi ve saygılarımı gönderiyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şu ana kadar ciddi bir sıkıntının Türkiye genelinde olmadığını öğrendiğini dile getirerek, "Hayırlı olsun. Milletimiz için de inşallah yeni bir dönemin başlangıcına vesile olsun." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonuçlarının bir bölümünü İstanbul'da daha sonra Ankara'da takip edeceğini belirtti.

***

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM OYUNU İZMİR'DE KULLANDI

Başbakan Binali Yıldırım, Karabağlar'ın Selvili Mahallesi'nde çocukları Bahar Büşra Köylübay, Erkam Yıldırım ve Bülent Yıldırım'ın bağışlarıyla yapılan 32 derslikli Bahar Yıldırım İlkokulu'nda, 2354 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım, saat 11.00'de Karabağlar'ın Selvili Mahallesi'nde çocukları Bahar Büşra Köylübay, Erkam Yıldırım ve Bülent Yıldırım'ın bağışlarıyla yapılan 32 derslikli Bahar Yıldırım İlkokulu'nda, 2354 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Yıldırım, oy verdikten sonra okul içinde sınıfları gezerek vatandaşlarla selamlaştı, sandık kurullarına kolaylıklar diledi.

Yıldırım, çıkışta basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Oyumuzu kullandık. Vatandaşlık görevimizi yaptık. Memleketimiz için milletimiz için hayırlı olsun. Bildiğiniz gibi bu seçimde hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekillerimizi seçiyoruz. Yeni sistemde Türkiye yeni hedeflere, yeni ufuklara, istikrar ve güven içinde ilerlemeye devam edecek. Seçimlerin tüm milletimize huzur, barış ve kardeşliğe vesile olmasını diliyorum. Gayet demokratik bir bayram havasında güzel bir seçim ortamı geçiriyoruz. İnsanlar akın akın oylarını kullanmaya geliyorlar. Burası Selvili Mahallesi Karabağlar Bahar Yıldırım İlkokulu. 22 Nisan'da buranın açılışını yapmıştık. Şimdi de oyumuzu kullanmak nasip oldu. Seçim, İzmir'e ülkemize hayırlı olsun."

'KOLTUK ELİMİZDE KALDI'

Başbakan Binali Yıldırım, oyunu kullandıktan sonra Ankara'ya giderek seçim sonuçlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte takip edeceğini bildirdi.

Yıldırım, basın mensuplarının 'Seçimlerden sonra siz koltuğu kimseye devredemeyeceksiniz, ne düşünüyorsunuz' yönündeki sorusuna gülerek, "Koltuk elimizde kaldı. Müzayedeye çıkaracağız. Hayırlı günler diliyorum" sözleriyle cevap verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Anıttepe Ortaokulundaki 1297 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Bahçeli, çıkışta yaptığı açıklamada, "Devletimize, milletimize ve Cumhuriyetimize hayırlı uğurlu olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. 24 Haziran 2018, milletimiz açısından önemli bir gündür. İnanıyorum ki huzur güven ortamında sağlıklı bir seçimle yeni bir döneme Türkiye girecektir. Bütün siyasi partilere ve adaylarına başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

***

"Hiçbir engelleyici faktör rol oynayamayacaktır"

Bir basın mensubunun, Suruç'taki iddialara yönelik sorusuna Bahçeli, şu yanıtı verdi:

"Henüz bir bilgi sahibi değilim. Ancak Sayın İçişleri Bakanı ve diğer yetkili kuruluşların sorumluları gerekli her türlü tedbiri almıştır. Hiçbir engelleyici faktör rol oynayamayacaktır. Sonuç itibariyle sağlıklı bir seçim ortaya çıkacaktır."

MHP Genel Başkanı Bahçeli, seçim sonuçlarını genel merkezden takip edeceğini belirterek, "Bizim zaten başka yerimiz yok." dedi.

***

BBP GENEL BAŞKANI DESTİCİ OYUNU ANKARA'DA KULLANDI

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de Ankara'da ailesiyle beraber oy kullanmak üzere sandık başındaydı.

Destici, Etlik'teki Kemal Mumcu Anadolu Lisesi 3203 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Mustafa Destici , oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, seçimlerin hayırlara vesile olmasını diledi.

AA - DHA