Oyunu cezaevinde kullandı

​HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, hakkındaki terör soruşturması nedeniyle tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi'ne konulan 9902 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, geçen yıl 4 Kasım'da hakkındaki terör soruşturması kapsamında tutuklanarak helikopterle getirildiği Edirne'de F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevine konulmuştu. Demirtaş'tan bir süre sonra da HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan da tutuklanarak, Demirtaş'ın bulunduğu cezaevine konuldu.

Demirtaş ve Zeydan, cezaevine getirilen ve 164 tutuklunun seçmen olarak kayıtlı olduğu 9902 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Oyunu kullanan Demirtaş, daha sonra sosyal medya hesabından Abdullah Zeydan ile birlikte olan fotoğrafın fotoğrafını paylaşarak, "Biz de oyumuzu, cezaevinde kullandık. Herkesin sandığa giderek ülkenin geleceği için, tercihini demokrasiden yana kullanmasını diliyorum. Oy verme işleminin sakin ve huzurlu bir ortamda tamamlanmasını umuyorum. Sonuçların çok güzel olacağına inanıyorum. Hepimize hayırlı olsun" dedi.