Oyunu tedavi gördüğü merkezde kullandı

CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, tedavi gördüğü Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Ankara Özel Bakım Merkezi Başkanlığı'nda oy kullandı.

DHA

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