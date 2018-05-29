Özel’den seçmene 8 Temmuz uyarısı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 24 Haziran’daki cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalabileceğini belirterek, tatil planı yapan vatandaşlara çağrıda bulundu.

Özel, “24 Haziran’da tek adam rejimine ‘dur’ deyip, 8 Temmuz’da cumhurbaşkanlığı makamına Muharrem İnce’yi getirmek için hepimizin sandık başında olması çok önemli” dedi. CHP Manisa İl Başkanlığı’nın Manisa milletvekili adaylarını kamuoyuna tanıtmak ve parti yöneticileriyle bir araya getirmek için düzenlediği iftar yemeğinde konuşan Özel, AKP iktidarının milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimini erkene çekmesindeki amacının, muhalefeti hazırlıksız yakalamak olduğunu söyledi. DHA

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