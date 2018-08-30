"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Özel'den Yıldırım'a ''soru önergesi'' çağrısı

30 Ağustos 2018, Perşembe 10:13
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, soru önergelerinin zamanında cevaplanması için TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a bir yazı gönderdi.

440 soruyu cevapsız bıraktılar

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan, cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların, anayasa ve içtüzükte belirtilen süre içinde soru önergelerine cevap vermelerini sağlaması, süresi içinde cevap vermeyenlerin uyarılmasını istedi.

Özel, yazılı soru önergelerinin süresi içinde cevaplanmadığı gerekçesiyle TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a bir yazı gönderdi.

Yazısında TBMM'nin bilgi edinme ve denetim yollarının, anayasanın 98. maddesinde belirtildiğini, bu yollardan en çok kullanılanının yazılı soru önergesi olduğunu anımsatan Özel, bu maddenin ayrıca cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlarca yazılı soru önergelerinin 15 gün içinde cevaplanması gerektiğini hüküm altına aldığını kaydetti.

Özgür Özel, TBMM İçtüzüğü'nün "Yazılı sorunun cevabı" başlıklı 99. maddesinin, yazılı soruların en geç 15 gün içinde cevaplandırılması gerektiğine, süresi içinde cevaplandırılmayan sorular için Meclis Başkanı'na ilgili bakanlara dikkat çekme yazısı gönderme sorumluluğu yüklediğine işaret etti.

Özel, Yıldırım'ın, TBMM Başkanı seçildiği 12 Temmuz 2018 günkü birleşimde yaptığı teşekkür konuşmasında, "Meclis soruşturması, yazılı soru önergeleri, genel değerlendirme gibi mekanizmaların yeni dönemde etkin bir şekilde uygulanması mümkün hale gelecektir. Görev sürem içerisinde milletimizin beklentilerini karşılayacak şekilde yasama ve denetleme faaliyetleri ile milletvekillerimizin bölgelerine yönelik taleplerinin, sorunlarının gündemde tutulması ve hükümet nezdinde etkin şekilde takip edilmesi konusunda üzerime düşen sorumluluğu bihakkın yerine getireceğimi bilmenizi isterim." ifadelerini anımsattı.

TBMM'nin internet sitesinden eriştikleri verilere göre TBMM Başkanlığınca işleme konulan ilk soru önergesinin Başkanlığa geliş tarihinin 10 Temmuz 2018 olduğunu aktaran Özel, TBMM Başkanı Yıldırım'a gönderdiği yazıda şunları kaydetti:

"Halen işlemde olan 405 soru önergesi incelendiğinde 25 Temmuz 2018’den sonra verilen soru önergelerinin işleme konulmadığı anlaşılmaktadır. Hali hazırda yalnızca 5 soru önergesinin yanıtlandığı, bu önergelerin ise yanıtlama süresinin 1 ayı bulduğu görülmektedir. TBMM Başkanı olarak, yalnızca üyesi olduğunuz AK Parti ya da seçilmenize oylarıyla katkı veren MHP'nin değil, hangi siyasi partiden olursa olsun 596 milletvekilinin tamamının hukukunu gözetmek ve anayasa ile içtüzüğün size yüklemiş olduğu sorumlulukları ve ödevleri yerine getirmek zorundasınız. CHP Grubu olarak 16 Nisan referandumuyla kabul edilen anayasa değişikliğiyle kuvvetler ayrılığının kuvvetler birliğine dönüşeceğini vurgulamamıza karşın, o süreçte 'Başbakan' sıfatıyla yaptığınız konuşmalarda Meclis'in daha güçlü hale getirileceğini savunmuştunuz. Kabinenin mevcut üyelerinin, yasama organı üyesi milletvekillerine karşı sorumluluğunu yerine getirmeleri noktasında ve yasama organının daha güçlü hale getirilmesi konusunda TBMM Başkanı olarak üzerinize düşen görevler bulunmaktadır. Bu çerçevede soru önergelerinin işleme alınması sürecinin hızlandırılması, soru önergesi yöneltilen cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların anayasa ve içtüzükte belirtildiği süre içinde yanıt vermelerinin sağlanması, süresi içinde yanıt vermeyen cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların uyarılması noktasında üzerinize düşen sorumluluğu yerine getirmenizi talep ediyorum."

AA

Etiketler: özgür özel
Okunma Sayısı: 472
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çavuşoğlu: Her bakımdan felaket olur

    AKP’de Yassıada rahatsızlığı

    Güvensiz ürünlerin duyurulmasında GÜBİS dönemi

    İdlib kan gölüne dönmesin

    TL’de kayıp sürecek

    İlâç piyasası ne durumda?

    Raflarda yerli ürünler olsun

    Sermaye girişleri sert düştü

    'İstanbul Zirvesi'ne ilişkin Rusya'dan açıklama

    'ABD'nin kararını derin bir esef ve hayal kırıklığıyla karşılıyor ve reddediyorum'

    Alman Bakandan Türkiye'ye ilişkin önemli mesajlar

    Gazi Fikret Çubukçuoğlu: Telefon kırıp dolar yırtmak yerine bunu yapsınlar

    Aralarında İstanbul da var: Meteoroloji'den İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı!

    Mesut Özil hakkında Löw'den açıklama

    Türkiye'deki kayıtlı drone sayısı belli oldu

    BM: Arakan için harekete geçmek insiyatifi BMGK'da

    Rusya İdlib'de El Nusra'yı vurdu

    "AB ile ilişkilerimizin sıcak olması önemli"

    Kuzey Kore'den Kore Savaşı'nı resmi olarak bitirme çağrısı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Diyanet, cemaatler, şahısçılık, Said Nursî
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü'
    Mustafa ORAL

    Dünya balondur, gün gelir elinde patlar
    Genel

    Bir insani kriz daha kapıda
    Raşit YÜCEL

    Tokdemir Ağabey
    Süleyman KÖSMENE

    Cennette yasak meyve var mıdır?
    Genel

    Şarbon korkutmaya devam ediyor
    Genel

    Bu proje Türkiye’ye örnek olacak
    Faruk ÇAKIR

    Kriz böyle aşılır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.