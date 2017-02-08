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8 ŞUBAT 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 47

Özel: Psikolojik ve sayısal üstünlük, hayırcılarda

08 Şubat 2017, Çarşamba 18:03
CHP Grup Başkanvekili Özel, "Psikolojik ve sayısal üstünlük, hayırcılarda. İktidar partisinin ve onu destekleyen Devlet Bahçeli ve dar ekibinin bu saldırganlaşan, sertleşen üslubu bundandır." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yaptığı açıklamada, demokrasilerde iktidarın üslubunun yumuşak, muhalefetin sert olduğunu, Türkiye'nin geçmiş dönem pratiğinde de bunun böyle yaşandığını söyledi.

Bugün iktidar ile muhalefetin öz güven üzerinden yer değiştirdiğini savunan Özel, psikolojik üslubun hayırcılarda olmasının, rakamların, kullanılan propaganda dilinin, mizah, müzik ve öz güvenin AKP ve MHP'yi telaşlandırdığını öne sürdü.

Daha hoşgörülü ve yumuşak bir dil kullanması gerekenlerin saldırganlaştığını, agresifleştiğini iddia eden Özel, kendilerinin dilinin ve üslubunun yumuşak olduğunu dile getirdi. Özel, bunun, psikolojik üstünlüğün el değiştirdiğini gösterdiğini ifade ederek, "Psikolojik ve sayısal üstünlük, hayırcılarda. İktidar partisinin ve onu destekleyen Devlet Bahçeli ve dar ekibinin bu saldırganlaşan, sertleşen üslubu bundandır. Biz duymamız gerekenin onda birini duyup, cevap vermemiz gerekenin yüzde birine cevap veriyoruz. Telaşlarını anlıyoruz." diye konuştu.

"Bu gidişatta bir hayır yok"

Özel, hayırın, evetin 4-6 puan önünde olduğunun söylendiğini, bilgi sahibi olan herkesin hayır demeye başladığının görüldüğünü savundu.

Kamuoyunda kararsızların azaldıkça hayırın güçleneceğini söyleyen Özel, "Bu gidişatta bir hayır yok. Ama sandıktan çıkacak hayırın sonucu, hayırlı olacak." diye konuştu.

"Siniri, kendi çelişkisinden"

Siyasette taraf değiştirenlerin, en sert üsluba büründüklerini belirten Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin şimdilik parti değiştirmediğini ancak taraf değiştirdiğini savundu. Özel, Bahçeli'nin 6 ay önce söylediklerini inkar ettiğini, hakaret ettiği başkanlık sistemini önerenlerin başına geçtiğini ileri sürerek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu siniri kendi çelişkisinden, kendisini ifade edememesinden geliyor. Eveti en iyi savunan değil, evet cephesine en çok zarar veren şu anda Bahçeli'nin üslubudur. Bahçeli'nin yaklaşımı, kullandığı dil siyaset dili olmaktan çıktı, iftira, hakaret diline dönüştü, siyaset bunu kaldırmaz."

AA

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