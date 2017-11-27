Özel: Yarın işi gücü bırak genel başkanımızı pür dikkat izle!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ailesi ve yakınları hakkında ‘yurt dışına para kaçırdığı’ iddialarına ilişkin yarın grup toplantısında ispat edeceği öne sürülüyor.

Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın sözlerine yanıt vermezken, bugün, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel Twitter’da Erdoğan’ın sözlerine karşılık verdi. Özel, “Bilal’e anlatır gibi tane tane söylüyoruz Recep Tayyip Erdoğan! Yarın işi gücü bırak genel başkanımızın yapacağı grup toplantısını pür dikkat izle!” dedi. T’24’ün haberinde yer alan bilgilere göre Kılıçdaroğlu, partisinin geçen haftaki son grup toplantısında Erdoğan’a seslenerek “Sevgili Erdoğan, ‘Bilal’e anlatır gibi’ soruyorum sana: Çocuklarının, eniştenin, kardeşinin, dünürünün ve eski özel kalem müdürünün bir vergi cennetindeki bir off-shore şirkete milyonlarca dolar gönderdiğini biliyor musun?” diye sormuştu. Söz konusu iddialarla ilgili 1.5 milyon lira tazminat talebiyle dava açan Erdoğan ise Kılıçdaroğlu’nu “müfteri”, “yüzsüz” olarak niteleyerek “Öne sürdüğün iddiaların belgesi var mı? Varsa çıkar hemen ben gereğini yapayım. Yoksa çık milletin önüne iftira ettiğini söyle, özür dile. İspatlarsan ben hem siyaseti hem cumhurbaşkanlığı makamını bırakacağım” demişti.