Özgürlükçü yol sabır ister

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından “Şimdiki dönemin çalkantılarını çabuk geçirmek ve böyle bir anlayışa kavuşmak lazım” dedi.

Gül, “2 türlü idare yönetim şekli var. Bir özgürlükçü yoldur, bir de güvenlikçi yoldur. Bu yolla daha kolay gerilir. Özgürlükçü yol daha çabuk gerilir. Özgürlükçü yol daha sofistikedir. Sabır ister ve daha vizyonerdir” diye konuştu.

T’24’te yer alan habere göre, Tarık Çelenk’in “Türk Sağının Düşünce Atlası” kitabı için mülakat veren Gül, “Yayımlanan güvenlikçi yol çabuk gerilir. Bir tuzak olur, oraya girdin mi, güvenlik tedbirleri alacağım dediğin zaman belki 1 alırsın, 2 alırsın, belki 7 yetmez, 77 olur, o da 777 olur ve muhakkak sıkıntılar meydana gelir” dedi. Gül’ün yaptığı değerlendirmelerin bir bölümü şöyle: Türkiye’de vaktiyle dindar muhafazakâr bilinen, sonra dindarlığı daha çok öne çıkan, dışarıda hatta İslâmcı kimliği öne çıkan bir hareket; büyük fedakârlık içerisinde – Türkiye’de o konuda gayet demokratik çözümlerle – demokratik bir şekilde başarıya ulaştı.