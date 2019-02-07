Özhaseki: Cumhurbaşkanımız çok mütevazi

AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın israfı hiç sevmediğini belirterek, “Dünyadaki birçok cumhurbaşkanının çalışma ofislerini gördüm. En sade, mütevazı ve bize ait olan bir tek cumhurbaşkanlığı makamı var, o da bizim cumhurbaşkanımızın makamı” dedi.

AKP’nin Ankara’da Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterdiği Mehmet Özhaseki, seçim çalışmaları kapsamında Çubuk’ta muhtarlar, STK temsilcileri ve partisinin ilçe teşkilatı ile bir araya geldi. CHP’nin Ankara adayı Mansur Yavaş hakkında değerlendirmelerde bulunan Özhaseki, şunları söyledi: “Şu andaki sol yönetimin bir adayı var. ‘Sağcıyım’ demiş, sonra dönmüş demiş ki, ‘benim bulunduğum parti CHP’lileşiyor.’ Sonra oraya getirmişler. Sonra o anlayış cumhurbaşkanlığı çalışma ofisine bile ağza alınmayacak laflar söylüyor. ‘Altın klozetler, bilmem neler’ diyorlar. 25 senedir kamuda en üst düzeylerde görev yapmış bir kardeşinizim. Dünyadaki birçok cumhurbaşkanının, başbakanın çalışma ofislerini gördüm. En sade, mütevazı ve bize ait olan Selçuklu motifleriyle bezenmiş bir tek cumhurbaşkanlığı makamı var, o da bizim cumhurbaşkanımızın makamı. Evimizde ne varsa klozette o var. Salonlarda yerlerde hangi parke varsa orada da o var.”

Okunma Sayısı: 843

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.