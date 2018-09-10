Özhaseki: İttifak risk taşır

AKP genel seçimlerde MHP ile yaptığı ‘Cumhur İttifakı’nı yerel seçimlerde uygulanıp uygulanmayacağını tartıştı.

İttifakın artıları ve eksilerini değerlendiren Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, katıldığı bir TV programında, “Genel seçimde bu yapılabilir ancak yerelde bunun zorluğu var. Bizim MHP ile olan birlikteliğimiz devam etmeli ancak yerel seçimdeki tüm işlemler risk taşıyor” dedi. İttifak konusunu değerlendiren bir çok haber sitesi yaptıkları çalışmalarda ‘eğer ittifak olmazsa AKP Büyükşehirlerde kaybeder’ analizinde bulunmuştu.

Konda: AKP Büyükşehirleri kaybedebilir

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır da geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada benzer tespitlerde bulunmuştu. Yerel Seçimlerde çok şeyin değişebileceğini söyleyen Ağırdır, “4 parti yeni günü hep beraber inşa edeceğiz, hepsi aynı şeyleri söyleyerek yerel seçimlere gitmeli. İktidarın yerel seçimlerde İstanbul, Ankara gibi büyükşehirleri kaybetmesi muhtemel, Üsküdar gibi ilçeler de kazanılabilir” ifadelerini kullandı.