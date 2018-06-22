Panik içindeler

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

100 milletvekilinin altına düşmeyeceklerini ifade eden Akşener, şöyle konuştu: Tayyip Bey birinci turu geçemez, ikinci tura kalacak. İkinci turda da Allah’ın izniyle nasıl çalıştığımı görüyorsunuz bu işi alacağız. İnanılmaz bir kadın desteği var. 100 milletvekilinin altına düşmeyiz. Büyük kütüphaneler kuracağım diyebilirsiniz, bu başka bir şey. Ama kıraathane dediğiniz şey Türkiye’deki anlaşılır haliyle bildiğiniz kahve. ‘Millet bahçesi’ meselesinde ‘yuvarlanın’ sözleri de çok ilginç. Demek ki gözünde fakir insan kavramı oluşmuş. Erdoğan’ın vatandaştan koptuğunu anladım. 1153 odalı saray gökyüzüne çıkartmış. Vatandaş ‘maraba’ artık gözünde. Arkadaş ağa olmuş. Doktora görünmeli, durduğu yerden sabah başka konuşuyor, akşam başka konuşuyor. İnsanlar yorgunluktan yer yurt karıştırabilir, ona bir şey diyemem, ama bugün ak dediğine, öbür gün kara, öbür gün beyaz sonra da gri diyor. Bir panik duygusu hissediyorum.”