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15 KASIM 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

'Paradise Belgeleri' önergesi AKP oylarıyla reddedildi

15 Kasım 2017, Çarşamba 10:20
CHP’nin siyasi parti genel başkanları ile başbakan ve bakanların vergi cennetlerinde bulunması muhtemel servetlerinin araştırılması için verdiği önergenin Meclis Genel Kurulu’ndaki görüşmeleri tartışmalı geçti. Görüşmelerin sonunda önerge AKP'nin oylarıyla reddedildi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, off-shore’un açık net vergi kaçırma olduğunu vurgulayarak, “Tüm dünyada eş zamanlı yayınlanan Paradise Belgeleri’nde Başbakanımızın çocuklarının ismi geçiyor. Bu kimseyi rahatsız etmiyor mu? Sayın Başbakanı rahatsız etmiş, ‘Bununla ilgili ne varsa açığa çıksın. Kim, benim oğlum olur, yeğenim olur, dayısı olur, hatta başka siyasi partilerin mensupları da varsa onlar da açığa çıksın’ demiş. Gelin, hem Başbakanınızı hem çocuklarını hem de Türkiye’nin itibarını koruyun” dedi.

''SADECE ONLARA HAS DEĞİL''

AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı da, “Türkiye’de de şirketleri var ve bunlara ilişkin vergilerini ödüyorlar. Dışarıdaki şirketler yine küresel ölçekte gemicilikle alakalı olan şirketler. Sadece onlara da has değil. Bütün bahsedilen yerler birçok ülkede gemicilik işiyle uğraşan insanların kullandığı yerler. Bu tür yerler üzerinden gidiyor. Bu, sadece Türkiye’ye has değil, Türkiye’deki insanlara has değil, Başbakanın çocuklarına has değil. O yüzden, ne olup bittiğini gerçek bağlamına, gerçek ölçeklerine, bu işlerin, gemiciliğin nasıl yürüdüğüne, onun ne gerektirdiğine bağlı olarak okuyup değerlendirmekte fayda var diye düşünüyorum” diye konuştu.

''MASAK ARAŞTIRIP AÇIKLAMALI''

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da, “Off-shore bankacılığı, off-shore faaliyeti yasa dışı bir faaliyet olmamakla birlikte bir para aklama faaliyeti olarak da kullanılabilmekte, bir vergiden kaçınma olarak da kullanılabilmektedir. Bu konuda Türk idari sisteminde sorumlu ve yetkili kurum ve kuruluşlar vardır. Bunlardan en önemlisi MASAK’tır. MASAK’ın konuya ilişkin araştırma yapması ve varsa elde ettiği bulguları kamuoyuyla ve ilgili kurumlarla paylaşması gerekir” dedi.

Kurumlar Vergisi Yasası'yla vergi cenneti olarak da adlandırılan haksız vergi rekabetine yol açan ülkelere yapılan ödemelerden vergi kesintisi yapılabilmesi olanağı getirildiğini de anımsatan Akçay, “Bu maddeye göre, Bakanlar Kurulunca ilan edilecek ülkelerde yerleşik veya faaliyette bulunanlara ve Türkiye’de yerleşik kişilerin söz konusu ülkelerdeki iş yerlerine nakden veya hesaben yapılan veya tahakkuk ettirilen her türlü ödemeler üzerinden her hâl ve şartta ödemeyi yapanlarca yüzde 30 oranında vergi kesintisi yapılması öngörülüyor. Ancak Bakanlar Kurulu şu ana kadar bu yetkisini kullanmamıştır. Dolayısıyla ‘vergi cenneti’ denilen ülkelerle yapılan ticarette vergi planlaması yapılabilmektedir ve yapılmalıdır” diye konuştu.

Görüşmelerin sonunda önerge AKP'nin oylarıyla reddedildi.

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