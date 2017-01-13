Partili cumhurbaşkanlığı kabul edildi

Anayasa Değişikliği teklifinin "Partili Cumhurbaşkanlığı" ibaresini içeren 7. maddesi, 340 oyla kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda, anayasa değişiklik teklifinin "Partili Cumhurbaşkanlığı" ibaresini içeren 7. maddesi, 340 kabul oyuna karşılık 136 ret oyuyla, kabul edildi. TEKLİFİN YEDİNCİ MADDESİ 7. maddeyle, anayasanın, cumhurbaşkanının nitelikleri ve tarafsızlığına ilişkin maddesi ile seçimine yönelik maddeleri, "adaylık ve seçim" başlığı altında birleştiriliyor. Cumhurbaşkanı, 40 yaşını doldurmuş, yükseköğrenim yapmış, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları arasından, doğrudan halk tarafından seçilecek. Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıl olacak. BİR KİŞİ EN FAZLA İKİ KEZ CUMHURBAŞKANI SEÇİLEBİLECEK Bir kişi en fazla iki kez cumhurbaşkanı seçilebilecek. Teklifle, mevcut anayasadaki cumhurbaşkanlığına aday gösterilmesinde 20 milletvekilinin yazılı teklifini arayan hüküm kaldırılıyor. Ayrıca en son yapılan milletvekili genel seçimlerinde geçerli oylar toplamı birlikte hesaplandığında yüzde 10'u geçen siyasi partilerin ortak aday gösterebilmesi hükmü de değiştiriliyor.

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